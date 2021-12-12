https://ria.ru/20211212/izmeneniya-1763311533.html

В новом году россиян ждут серьезные изменения

В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году - РИА Новости, 12.12.2021

В новом году россиян ждут серьезные изменения

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru сообщила, что в 2022 году россиян ждет несколько... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T00:34

2021-12-12T00:34

2021-12-12T08:57

общество

госдума рф

светлана бессараб

россия

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru сообщила, что в 2022 году россиян ждет несколько изменений, касающихся налоговой системы, цифровизации и экологии.Президент России Владимир Путин подписал 29 ноября закон, распространяющий механизм единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Этот правовой акт вступает в силу 1 января.Парламентарий также отметила, что в стране планируется развивать цифровизацию, в частности, уже со следующего года внедряется беззаявительный порядок получения многих социальных выплат.Она добавила, что таким образом граждане смогут получить услуги в более удобных условиях.По словам Бессараб, уже к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства. Как подчеркнула депутат, это имеет большое значение для дистанционного обучения.Кроме того, парламентарий сообщила, что в 2022 году вырастет часть социальных выплат.

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общество, госдума рф, светлана бессараб, россия