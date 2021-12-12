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В новом году россиян ждут серьезные изменения
В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году - РИА Новости, 12.12.2021
В новом году россиян ждут серьезные изменения
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru сообщила, что в 2022 году россиян ждет несколько... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T00:34
2021-12-12T00:34
2021-12-12T08:57
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Ura.ru сообщила, что в 2022 году россиян ждет несколько изменений, касающихся налоговой системы, цифровизации и экологии.Президент России Владимир Путин подписал 29 ноября закон, распространяющий механизм единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Этот правовой акт вступает в силу 1 января.Парламентарий также отметила, что в стране планируется развивать цифровизацию, в частности, уже со следующего года внедряется беззаявительный порядок получения многих социальных выплат.Она добавила, что таким образом граждане смогут получить услуги в более удобных условиях.По словам Бессараб, уже к 2030 году Россия планирует добиться полного цифрового равенства. Как подчеркнула депутат, это имеет большое значение для дистанционного обучения.Кроме того, парламентарий сообщила, что в 2022 году вырастет часть социальных выплат.
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общество, госдума рф, светлана бессараб, россия
00:34 12.12.2021 (обновлено: 08:57 12.12.2021)
В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году
Депутат Госдумы Бессараб анонсировала изменения в 2022 году налоговой и экологической сфер
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости.
Член комитета Госдумы
по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб
в беседе с Ura.ru
сообщила, что в 2022 году россиян ждет несколько изменений, касающихся налоговой системы, цифровизации и экологии.
"Ожидается множество законопроектов, улучшающих экологическую обстановку. Можно ждать изменений по налоговой системе, которые будут упрощать налоговые выплаты. В частности, мы ждем единого налога для бизнеса. Это очень удобно для самозанятых", — заявила Бессараб.
Президент России Владимир Путин подписал 29 ноября закон, распространяющий механизм единого налогового платежа на организации и индивидуальных предпринимателей. Этот правовой акт вступает в силу 1 января.
Парламентарий также отметила, что в стране планируется развивать цифровизацию, в частности, уже со следующего года внедряется беззаявительный порядок получения многих социальных выплат.
"Это касается материнского капитала, некоторых пенсионных выплат. Например, социальная пенсия будет выплачиваться дистанционно, по электронному заявлению", — подчеркнула Бессараб.
Она добавила, что таким образом граждане смогут получить услуги в более удобных условиях.
По словам Бессараб, уже к 2030 году Россия
планирует добиться полного цифрового равенства. Как подчеркнула депутат, это имеет большое значение для дистанционного обучения.
Кроме того, парламентарий сообщила, что в 2022 году вырастет часть социальных выплат.