https://ria.ru/20211212/investitsii-1763236553.html

Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах

Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах - РИА Новости, 12.12.2021

Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах

Прокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу. Однако и в этом случае... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T02:15

2021-12-12T02:15

2021-12-12T02:15

экономика

деньги

александр абрамов

инвестиции

российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)

россия

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Прокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу. Однако и в этом случае ущерб для российского рынка будет небольшим, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.Он отметил, что по сравнению с ситуациями в те годы, сейчас российский рынок меньше зависит от иностранных портфельных инвесторов. Кроме того, несмотря на большой приток физлиц на фондовый рынок, значительные суммы там хранят немногие, считает собеседник агентства.Если же говорить о внутренних институциональных инвесторах, то они, как правило, осторожно инвестируют в акции, поэтому и здесь вряд ли случится шок, заключил эксперт.

https://ria.ru/20211205/kurs-1762136742.html

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экономика, деньги, александр абрамов, инвестиции, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, омикрон-штамм коронавируса