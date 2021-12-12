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Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах - РИА Новости, 12.12.2021
Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
Прокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу. Однако и в этом случае... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T02:15
2021-12-12T02:15
экономика
деньги
александр абрамов
инвестиции
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Прокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу. Однако и в этом случае ущерб для российского рынка будет небольшим, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.Он отметил, что по сравнению с ситуациями в те годы, сейчас российский рынок меньше зависит от иностранных портфельных инвесторов. Кроме того, несмотря на большой приток физлиц на фондовый рынок, значительные суммы там хранят немногие, считает собеседник агентства.Если же говорить о внутренних институциональных инвесторах, то они, как правило, осторожно инвестируют в акции, поэтому и здесь вряд ли случится шок, заключил эксперт.
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экономика, деньги, александр абрамов, инвестиции, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, омикрон-штамм коронавируса
02:15 12.12.2021
 
Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах

Эксперт Абрамов: новый штамм COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу на биржах

© Fotolia / sergey_pСтопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками
Стопки десятирублевых монет на экране с биржевыми графиками - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Fotolia / sergey_p
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Прокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу. Однако и в этом случае ущерб для российского рынка будет небольшим, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.
"Даже если бы случился действительно масштабный спад (падение акций на 25 процентов и более), он бы не вызвал серьезных шоков на внутреннем финансовом рынке в отличие от ситуаций в 1997-1998 годов и в 2008 года", — заявил Абрамов.
Он отметил, что по сравнению с ситуациями в те годы, сейчас российский рынок меньше зависит от иностранных портфельных инвесторов. Кроме того, несмотря на большой приток физлиц на фондовый рынок, значительные суммы там хранят немногие, считает собеседник агентства.
Если же говорить о внутренних институциональных инвесторах, то они, как правило, осторожно инвестируют в акции, поэтому и здесь вряд ли случится шок, заключил эксперт.
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ЭкономикаДеньгиАлександр АбрамовИнвестицииРоссийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС)РоссияОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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