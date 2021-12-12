https://ria.ru/20211212/investitsii-1763236553.html
Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах - РИА Новости, 12.12.2021
Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
Прокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу. Однако и в этом случае... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T02:15
2021-12-12T02:15
2021-12-12T02:15
экономика
деньги
александр абрамов
инвестиции
российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс)
россия
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Прокатившаяся по мировым фондовым рынкам волна распродаж на фоне обнаружения нового штамма COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу. Однако и в этом случае ущерб для российского рынка будет небольшим, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.Он отметил, что по сравнению с ситуациями в те годы, сейчас российский рынок меньше зависит от иностранных портфельных инвесторов. Кроме того, несмотря на большой приток физлиц на фондовый рынок, значительные суммы там хранят немногие, считает собеседник агентства.Если же говорить о внутренних институциональных инвесторах, то они, как правило, осторожно инвестируют в акции, поэтому и здесь вряд ли случится шок, заключил эксперт.
https://ria.ru/20211205/kurs-1762136742.html
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экономика, деньги, александр абрамов, инвестиции, российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте рф (ранхигс), россия, омикрон-штамм коронавируса
Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
Эксперт Абрамов: новый штамм COVID-19 "омикрон" вряд ли приведет к обвалу на биржах