https://ria.ru/20211212/insult-1763352766.html

Врач пожаловалась на "мракобесие" среди пациентов после перенесенного COVID-19

Врач рассказала, какие препараты могут привести к инсульту после COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2021

Врач пожаловалась на "мракобесие" среди пациентов после перенесенного COVID-19

Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после перенесенного COVID-19 может привести к инсультам, заявила в... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T16:31

2021-12-12T16:31

2021-12-12T17:44

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после перенесенного COVID-19 может привести к инсультам, заявила в беседе с ura.ru иммунолог Ирина Ярцева."Нельзя длительно употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты, так как они предназначены далеко не всем. Только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения, а врач ему назначил лекарства по показаниям", — сказала она.По словам медика, среди пациентов "творится такое мракобесие"."Все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов", — добавила Ярцева.Доктор медицинских наук Сергей Токарев также отметил участившиеся случаи приема антикоагулянтов перед вакцинацией."Люди верят сомнительным советам в интернете и начинают заниматься самолечением — например, за неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты, приходят на вакцинацию, а при предварительном осмотре врачи видят кровоподтеки", — сказал он в беседе с порталом.Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова посоветовала принимать определенные меры, чтобы COVID-19 не привел к дополнительным осложнениям на сердце, а именно: соблюдать режим сна и отдыха, полноценно питаться и отказаться от физических нагрузок.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211212/revaktsinatsiya-1763316613.html

https://ria.ru/20211210/omikron-1763055373.html

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