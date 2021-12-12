Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211212/insult-1763352766.html
Врач пожаловалась на "мракобесие" среди пациентов после перенесенного COVID-19
Врач рассказала, какие препараты могут привести к инсульту после COVID-19 - РИА Новости, 12.12.2021
Врач пожаловалась на "мракобесие" среди пациентов после перенесенного COVID-19
Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после перенесенного COVID-19 может привести к инсультам, заявила в... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T16:31
2021-12-12T17:44
распространение коронавируса
сша
бразилия
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
сергей токарев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155660/47/1556604703_0:332:2457:1714_1920x0_80_0_0_af76542ad0b9a64ebfe6da3f6ecaf5a2.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после перенесенного COVID-19 может привести к инсультам, заявила в беседе с ura.ru иммунолог Ирина Ярцева."Нельзя длительно употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты, так как они предназначены далеко не всем. Только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения, а врач ему назначил лекарства по показаниям", — сказала она.По словам медика, среди пациентов "творится такое мракобесие"."Все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов", — добавила Ярцева.Доктор медицинских наук Сергей Токарев также отметил участившиеся случаи приема антикоагулянтов перед вакцинацией."Люди верят сомнительным советам в интернете и начинают заниматься самолечением — например, за неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты, приходят на вакцинацию, а при предварительном осмотре врачи видят кровоподтеки", — сказал он в беседе с порталом.Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова посоветовала принимать определенные меры, чтобы COVID-19 не привел к дополнительным осложнениям на сердце, а именно: соблюдать режим сна и отдыха, полноценно питаться и отказаться от физических нагрузок.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211212/revaktsinatsiya-1763316613.html
https://ria.ru/20211210/omikron-1763055373.html
сша
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155660/47/1556604703_0:102:2457:1945_1920x0_80_0_0_f336ecf5e58612f9cff9ea3c13101d72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, бразилия, воз, здоровье - общество, михаил мурашко, сергей токарев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, асият хачирова
16:31 12.12.2021 (обновлено: 17:44 12.12.2021)
 
Врач рассказала, какие препараты могут привести к инсульту после COVID-19

Врач Ярцева: применение кроворазжижающих лекарств после COVID-19 может привести к инсульту

© Depositphotos / WavebreakmediaИнсульт
Инсульт - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Depositphotos / Wavebreakmedia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Самостоятельная профилактика образования тромбов при помощи кроворазжижающих препаратов после перенесенного COVID-19 может привести к инсультам, заявила в беседе с ura.ru иммунолог Ирина Ярцева.
"Нельзя длительно употреблять после COVID-19 кроворазжижающие препараты, так как они предназначены далеко не всем. Только если пациент был госпитализирован, находился в стационаре, у него были выявлены осложнения, а врач ему назначил лекарства по показаниям", — сказала она.
По словам медика, среди пациентов "творится такое мракобесие".
"Все подряд длительно пьют антикоагулянты и получают на этом фоне осложнения в виде геморрагических инсультов", — добавила Ярцева.
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
05:05Распространение коронавируса
Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19
Доктор медицинских наук Сергей Токарев также отметил участившиеся случаи приема антикоагулянтов перед вакцинацией.
"Люди верят сомнительным советам в интернете и начинают заниматься самолечением — например, за неделю до прививки сами себе назначают антикоагулянты, приходят на вакцинацию, а при предварительном осмотре врачи видят кровоподтеки", — сказал он в беседе с порталом.
Ранее кардиолог, кандидат медицинских наук Асият Хачирова посоветовала принимать определенные меры, чтобы COVID-19 не привел к дополнительным осложнениям на сердце, а именно: соблюдать режим сна и отдыха, полноценно питаться и отказаться от физических нагрузок.
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 03:59Распространение коронавируса
В Роспотребнадзоре перечислили отличия течения COVID-19 при омикроне
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаСШАБразилияВОЗЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоСергей ТокаревРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАсият Хачирова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае
01:39NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
01:37Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
01:15Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
00:46Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией
00:40В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
00:32Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
00:30Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"
00:18Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
00:01Православные отмечают день святого покровителя России
23:54Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
23:45Россия предложила проект борьбы с вирусами
23:32Президент ЮАР заболел COVID-19
23:23Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
23:07Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
23:01Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
23:01В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
22:36Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
22:34С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ
22:18В Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин
Лента новостейМолния
Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском краеNYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделенияРоссия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИДПсихолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холодЛавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораториейВ "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газаНазваны регионы-лидеры по доступности автомобилейГлава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотренияПравославные отмечают день святого покровителя РоссииБолее 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в ПриднестровьеРоссия предложила проект борьбы с вирусамиПрезидент ЮАР заболел COVID-19Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил УльяновАктер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмойШольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газаВ Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводненийШольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризисаС Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИВ Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин