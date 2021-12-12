https://ria.ru/20211212/insult-1763315675.html
Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме, заявила его невеста
Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме, заявила его невеста - РИА Новости, 12.12.2021
Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме, заявила его невеста
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш, пишет таблоид Mail on Sunday со ссылкой на его невесту Стеллу... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T03:12
2021-12-12T03:12
2021-12-12T09:42
в мире
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
сша
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эквадор
швеция
джулиан ассанж
wikileaks
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ЛОНДОН, 12 дек — РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш, пишет таблоид Mail on Sunday со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.По ее словам, это произошло еще 27 октября, когда Ассанж выступал по видеосвязи в Высоком суде Лондона. После инсульта у него опустилось правое веко, возникли проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. По мнению самого основателя WikiLeaks, к этому привел стресс от продолжающегося судебного процесса, а также общее ухудшение здоровья, пишет таблоид."Джулиан борется, и я боюсь, что этот микроинсульт может быть предвестником более серьезного приступа", — сказала Стелла Моррис.В британском Министерстве юстиции не стали давать комментариев по этому поводу.В конце октября Высокий суд Лондона рассматривал апелляцию США на отказ в экстрадиции Ассанжа. Американская сторона оспаривала вердикт судьи Ванессы Барайтсер, которая пришла к выводу, что Ассанжа нельзя выдавать в Штаты, так как он может покончить с собой.Решение огласили только 10 декабря. Оно оказалось в пользу США — суд постановил вернуть дело в магистратский суд Вестминстера с указанием, чтобы окружной судья направил его государственному министру, который и примет решение о том, следует ли Ассанжа экстрадировать. До тех пор основатель WikiLeaks останется в тюрьме Белмарш.Дело основателя WikiLeaksДжулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре 2019 года закрыли окончательно.С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу американских властей. В Штатах Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взломать правительственные компьютеры, в нарушении закона о шпионаже, а также в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны (например, имен агентов, работающих в Иране, Китае и Сирии).Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что британский МИД не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Однако статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет.Если вину основателя WikiLeaks докажут, в тюрьме он проведет до 175 лет. При этом в июне 2020-го против него выдвинули новые обвинения, предполагающие сговор с хакерами, связанными с Anonymous.
https://ria.ru/20211210/assanzh-1763229302.html
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https://ria.ru/20211210/assanzh-1763209572.html
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Сторонники Ассанжа у здания суда в Лондоне
Высокий суд Лондона удовлетворил апелляцию Вашингтона на решение о запрете экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США. Ее рассматривали 27 и 28 октября, но результат огласили только сегодня. Сторонники Ассанжа собрались у суда в Лондоне, где сегодня было оглашено решение по его экстрадиции в США.
2021-12-12T03:12
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в мире, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, сша, лондон, эквадор, швеция, джулиан ассанж, wikileaks
03:12 12.12.2021 (обновлено: 09:42 12.12.2021)
Ассанж перенес инсульт в британской тюрьме, заявила его невеста
Mail on Sunday: Ассанж в октябре перенес инсульт в британской тюрьме Белмарш
ЛОНДОН, 12 дек — РИА Новости.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж
перенес инсульт в британской тюрьме строгого режима Белмарш, пишет таблоид Mail on Sunday
со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.
По ее словам, это произошло еще 27 октября, когда Ассанж выступал по видеосвязи в Высоком суде Лондона
. После инсульта у него опустилось правое веко, возникли проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. По мнению самого основателя WikiLeaks, к этому привел стресс от продолжающегося судебного процесса, а также общее ухудшение здоровья, пишет таблоид.
"Джулиан борется, и я боюсь, что этот микроинсульт может быть предвестником более серьезного приступа", — сказала Стелла Моррис.
В британском Министерстве юстиции не стали давать комментариев по этому поводу.
В конце октября Высокий суд Лондона рассматривал апелляцию США на отказ в экстрадиции Ассанжа. Американская сторона оспаривала вердикт судьи Ванессы Барайтсер, которая пришла к выводу, что Ассанжа нельзя выдавать в Штаты, так как он может покончить с собой.
Решение огласили только 10 декабря. Оно оказалось в пользу США — суд постановил вернуть дело в магистратский суд Вестминстера с указанием, чтобы окружной судья направил его государственному министру, который и примет решение о том, следует ли Ассанжа экстрадировать. До тех пор основатель WikiLeaks останется в тюрьме Белмарш.
Дело основателя WikiLeaks
Джулиан Ассанж всемирно известен благодаря материалам, разоблачающим незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Журналист публиковал данные об убийстве мирных граждан во время боевых действий, а также об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе.
В 2010 году в Швеции его обвинили в изнасиловании и домогательствах. Ассанж все отрицал: по его словам, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Позже дело закрыли, потом возобновили, а в ноябре 2019 года закрыли окончательно.
С июня 2012 года основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019-го его задержали по запросу американских властей. В Штатах Ассанжа обвиняют по 18 пунктам, в том числе в заговоре с целью взломать правительственные компьютеры, в нарушении закона о шпионаже, а также в нелегальном получении и публикации информации, обнародование которой ставит под угрозу безопасность страны (например, имен агентов, работающих в Иране
, Китае
и Сирии
).
Тогда же, в 2019-м, сообщалось, что британский МИД не выдаст Ассанжа в страны, где есть смертная казнь (то есть в США). Однако статьи обвинения ее и не предусматривают: по каждому пункту журналисту грозит до десяти лет заключения, а за сговор с целью совершения компьютерного взлома максимальное наказание — пять лет.
Если вину основателя WikiLeaks докажут, в тюрьме он проведет до 175 лет. При этом в июне 2020-го против него выдвинули новые обвинения, предполагающие сговор с хакерами, связанными с Anonymous
.