13:21 12.12.2021 (обновлено: 14:18 12.12.2021)
В Польше заявили о ранении солдата при попытке мигрантов штурмовать границу
Погранстража Польши заявила о ранении солдата при попытке мигрантов штурмовать границу
ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Польский солдат пострадал при прорыве границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши.
"Сегодня на участке польско-белорусской границы в районе Черемши группа из 55 агрессивно настроенных лиц форсировала границу. Один солдат Войска польского получил удар камнем в лицо. На месте ему оказали помощь", — говорится в релизе.
По словам пресс-секретаря Пограничной стражи Анны Михальской, группе мигрантов удалось пересечь границу, всех их задержали.
Она добавила, что за минувшие сутки в Польше задержали семь нелегалов — граждан Ирака, прибывших в страну из Литвы.
В целом с начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии — в десятки раз больше, чем в 2020-м.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и республиками Прибалтики увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на территорию Белоруссии и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. По словам Александра Лукашенко, Минск больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
9 декабря, 11:48В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы