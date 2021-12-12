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В Польше заявили о ранении солдата при попытке мигрантов штурмовать границу
В Польше заявили о ранении солдата при попытке мигрантов штурмовать границу - РИА Новости, 12.12.2021
В Польше заявили о ранении солдата при попытке мигрантов штурмовать границу
Польский солдат пострадал при прорыве границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:21
2021-12-12T14:18
в мире
варшава
белоруссия
минск
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Польский солдат пострадал при прорыве границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши.По словам пресс-секретаря Пограничной стражи Анны Михальской, группе мигрантов удалось пересечь границу, всех их задержали.Она добавила, что за минувшие сутки в Польше задержали семь нелегалов — граждан Ирака, прибывших в страну из Литвы.В целом с начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии — в десятки раз больше, чем в 2020-м. Летом на границе Белоруссии с Польшей и республиками Прибалтики увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на территорию Белоруссии и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. По словам Александра Лукашенко, Минск больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, варшава, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:21 12.12.2021 (обновлено: 14:18 12.12.2021)
 
В Польше заявили о ранении солдата при попытке мигрантов штурмовать границу

Погранстража Польши заявила о ранении солдата при попытке мигрантов штурмовать границу

© REUTERS / Kacper PempelПольские военнослужащие на границе с Белоруссией
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / Kacper Pempel
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ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Польский солдат пострадал при прорыве границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши.

"Сегодня на участке польско-белорусской границы в районе Черемши группа из 55 агрессивно настроенных лиц форсировала границу. Один солдат Войска польского получил удар камнем в лицо. На месте ему оказали помощь", — говорится в релизе.

По словам пресс-секретаря Пограничной стражи Анны Михальской, группе мигрантов удалось пересечь границу, всех их задержали.
Она добавила, что за минувшие сутки в Польше задержали семь нелегалов — граждан Ирака, прибывших в страну из Литвы.
В целом с начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии — в десятки раз больше, чем в 2020-м.
Летом на границе Белоруссии с Польшей и республиками Прибалтики увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на территорию Белоруссии и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. По словам Александра Лукашенко, Минск больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
Польские военнослужащие на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 11:48
В Польше заявили, что нелегалы продолжают попытки штурма границы
 
В миреВаршаваБелоруссияМинскПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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