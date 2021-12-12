https://ria.ru/20211212/granitsa-1763337239.html

В Польше заявили о ранении солдата при попытке мигрантов штурмовать границу

В Польше заявили о ранении солдата при попытке мигрантов штурмовать границу - РИА Новости, 12.12.2021

В Польше заявили о ранении солдата при попытке мигрантов штурмовать границу

Польский солдат пострадал при прорыве границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T13:21

2021-12-12T13:21

2021-12-12T14:18

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 12 дек — РИА Новости. Польский солдат пострадал при прорыве границы нелегальными мигрантами со стороны Белоруссии, сообщает Пограничная стража Польши.По словам пресс-секретаря Пограничной стражи Анны Михальской, группе мигрантов удалось пересечь границу, всех их задержали.Она добавила, что за минувшие сутки в Польше задержали семь нелегалов — граждан Ирака, прибывших в страну из Литвы.В целом с начала года польские пограничники зафиксировали около 40 тысяч попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии — в десятки раз больше, чем в 2020-м. Летом на границе Белоруссии с Польшей и республиками Прибалтики увеличился поток беженцев с Ближнего Востока и из Северной Африки, пытающихся попасть в Западную Европу. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у кордона собрались около двух тысяч человек. Они разбили стихийный лагерь и несколько раз пробовали прорваться через границу, но в Польше их попытки пресекали, в том числе с помощью светошумовых гранат, водомета и слезоточивого газа.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на территорию Белоруссии и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. По словам Александра Лукашенко, Минск больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211209/migranty-1762895927.html

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в мире, варшава, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии