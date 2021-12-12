https://ria.ru/20211212/granitsa-1763336023.html

В Литве заявили о 22 выстрелах на границе со стороны Белоруссии

В Литве заявили о 22 выстрелах на границе со стороны Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2021

В Литве заявили о 22 выстрелах на границе со стороны Белоруссии

Со стороны Белоруссии за прошедшие сутки были сделаны 22 выстрела, литовские пограничники не пропустили в страну восемь мигрантов, сообщает LRT (Литовское радио РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T13:06

2021-12-12T13:06

2021-12-12T13:06

в мире

литва

белоруссия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Со стороны Белоруссии за прошедшие сутки были сделаны 22 выстрела, литовские пограничники не пропустили в страну восемь мигрантов, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на службу охраны государственной границы Литвы.LRT также отмечает, что за последние сутки пограничники не пропустили из Белоруссии в Литву восемь мигрантов. Всего с начала августа в страну не пустили 7955 мигрантов из Белоруссии.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Лукашенко в ноябре заявлял, что в республике, кроме этого лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Вместе с тем часть мигрантов возвращаются из Белоруссии возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако другие продолжают ожидать гуманитарного коридора в ЕС.

https://ria.ru/20211210/migranty-1763171870.html

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-12-12T13:06 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии