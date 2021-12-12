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https://ria.ru/20211212/granitsa-1763336023.html
В Литве заявили о 22 выстрелах на границе со стороны Белоруссии
В Литве заявили о 22 выстрелах на границе со стороны Белоруссии - РИА Новости, 12.12.2021
В Литве заявили о 22 выстрелах на границе со стороны Белоруссии
Со стороны Белоруссии за прошедшие сутки были сделаны 22 выстрела, литовские пограничники не пропустили в страну восемь мигрантов, сообщает LRT (Литовское радио РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:06
2021-12-12T13:06
в мире
литва
белоруссия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Со стороны Белоруссии за прошедшие сутки были сделаны 22 выстрела, литовские пограничники не пропустили в страну восемь мигрантов, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на службу охраны государственной границы Литвы.LRT также отмечает, что за последние сутки пограничники не пропустили из Белоруссии в Литву восемь мигрантов. Всего с начала августа в страну не пустили 7955 мигрантов из Белоруссии.Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.Лукашенко в ноябре заявлял, что в республике, кроме этого лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Вместе с тем часть мигрантов возвращаются из Белоруссии возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако другие продолжают ожидать гуманитарного коридора в ЕС.
https://ria.ru/20211210/migranty-1763171870.html
литва
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, белоруссия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
13:06 12.12.2021
 
В Литве заявили о 22 выстрелах на границе со стороны Белоруссии

Литовские пограничники заявили о 22 выстрелах на границе со стороны Белоруссии за сутки

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПограничные столбы на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное
Пограничные столбы на белорусско-польской границе возле деревни Уснар-Дольное - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Со стороны Белоруссии за прошедшие сутки были сделаны 22 выстрела, литовские пограничники не пропустили в страну восемь мигрантов, сообщает LRT (Литовское радио и телевидение) со ссылкой на службу охраны государственной границы Литвы.
"В субботу до полудня рядом с Лаздияйским районом на белорусской стороне были выпущены 20 выстрелов. После обеда рядом с Шальчининкайским районом в соседней стране выстрелили два раза", - говорится в сообщении.
LRT также отмечает, что за последние сутки пограничники не пропустили из Белоруссии в Литву восемь мигрантов. Всего с начала августа в страну не пустили 7955 мигрантов из Белоруссии.
Литва, Латвия и Польша в последнее время сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. В Минске заявили, что не являлись организаторами миграционного кризиса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области (с польской стороны - "Кузница"), но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
Лукашенко в ноябре заявлял, что в республике, кроме этого лагеря беженцев в торгово-логистическом центре у границы с Польшей, могут находиться еще около 2-3 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока. Вместе с тем часть мигрантов возвращаются из Белоруссии возвращаются на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке. Однако другие продолжают ожидать гуманитарного коридора в ЕС.
 
В миреЛитваБелоруссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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