https://ria.ru/20211212/granitsa-1763328651.html

В Польше обвинили Белоруссию в использовании мигрантов как оружия против ЕС

В Польше обвинили Белоруссию в использовании мигрантов как оружия против ЕС - РИА Новости, 12.12.2021

В Польше обвинили Белоруссию в использовании мигрантов как оружия против ЕС

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может в начале следующего года вернуться к... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T11:29

2021-12-12T11:29

2021-12-12T11:29

в мире

белоруссия

минск

польша

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может в начале следующего года вернуться к "использованию мигрантов в качестве оружия" против европейских стран.Белоруссия не раз отвергала обвинения Запада в миграционном кризисе у границ ЕС, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.По мнению замглавы МИД, президент Белоруссии стремится вернуться к "этой операции", предположительно, "в начале следующего года."Как считает Яблоньский, нелегальных мигрантов будут впредь использовать в качестве оружия "во многих точках мира."На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211210/migranty-1763129770.html

белоруссия

минск

польша

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в мире, белоруссия, минск, польша, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии