В Польше обвинили Белоруссию в использовании мигрантов как оружия против ЕС
В МИД Польши обвинили Белоруссию в использовании мигрантов как оружия против Европы
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может в начале следующего года вернуться к "использованию мигрантов в качестве оружия" против европейских стран.
Белоруссия не раз отвергала обвинения Запада в миграционном кризисе у границ ЕС, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
"Санкции остановили это. Но это не означает, что он (Лукашенко) не занимается активным поиском новых путей", - заявил министр в интервью газете Australian Financial Review.
По мнению замглавы МИД, президент Белоруссии стремится вернуться к "этой операции", предположительно, "в начале следующего года."
Как считает Яблоньский, нелегальных мигрантов будут впредь использовать в качестве оружия "во многих точках мира."
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
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