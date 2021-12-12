https://ria.ru/20211212/gaz-1763341429.html
СМИ узнали ответ ФРГ на требования США приостановить "Северный поток — 2"
СМИ узнали ответ ФРГ на требования США приостановить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 13.12.2021
СМИ узнали ответ ФРГ на требования США приостановить "Северный поток — 2"
В Германии отрицают, что обещали США заблокировать газопровод "Северный поток — 2" в случае обострения обстановки на Украине, сообщил Блумберг со ссылкой на... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-12T14:19
2021-12-12T14:19
2021-12-13T01:20
экономика
сша
газпром
балтийское море
северный поток — 2
nord stream 2 ag
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Германии отрицают, что обещали США заблокировать газопровод "Северный поток — 2" в случае обострения обстановки на Украине, сообщил Блумберг со ссылкой на анонимный источник в немецком правительстве."На данный момент в такой гарантии нет необходимости. <...> До тех пор пока судьба трубопровода зависит от регуляторов, правительство (канцлера ФРГ Олафа. — Прим. ред.) Шольца не имеет механизмов для вмешательства", — отметило агентство. "Северный поток — 2" — газопровод из России в Европу через Балтийское море. Совокупная мощность двух ниток — 55 миллиардов кубометров топлива в год. Его достроили в сентябре. ФРГ пока приостановила сертификацию оператора Nord Stream 2 AG, пока тот не создаст "дочку", которая будет управлять немецким участком трубы.В Москве не раз подчеркивали, что "Северный поток — 2" — коммерческий проект, выгодный как России, так и Евросоюзу.В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211212/potok-1763316341.html
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экономика, сша, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия
14:19 12.12.2021 (обновлено: 01:20 13.12.2021)
СМИ узнали ответ ФРГ на требования США приостановить "Северный поток — 2"
Bloomberg: ФРГ не обещала США приостановить "Северный поток — 2" из-за ситуации на Украине