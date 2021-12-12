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Эксперт: США могут стать крупнейшим экспортером сжиженного газа в АТР
Эксперт: США могут стать крупнейшим экспортером сжиженного газа в АТР - РИА Новости, 12.12.2021
Эксперт: США могут стать крупнейшим экспортером сжиженного газа в АТР
США в предстоящем году могут обогнать крупнейших мировых экспортёров сжиженного природного газа — Австралию и Катар — и выйти на первое место по поставкам,... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:07
2021-12-12T13:29
экономика
сша
азия
сжиженный природный газ
атр
россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США в предстоящем году могут обогнать крупнейших мировых экспортёров сжиженного природного газа — Австралию и Катар — и выйти на первое место по поставкам, сказал в комментарии РИА Новости консультант VYGON Consulting Иван Тимонин.Сейчас США - третий крупнейший поставщик сжиженного газа в мире: с начала года страна экспортировала 66,5 миллиона тонн СПГ. А Австралия и Катар отгрузили 75,8 миллиона тонн и 73,4 миллиона тонн, отметил аналитик.При этом только Соединённым Штатам в этом году удалось существенно увеличить свою долю рынка относительно уровня предыдущего года: в 2021 году они обеспечили 12,4% поставок сжиженного газа в АТР против 7,9% в 2020 году. Доля Австралии составляет 29,1%, а Катара — 20%. На четвёртом месте — Малайзия с долей в 9%. Россия же, по словам аналитика, направит в Азию порядка 16 миллионов тонн сжиженного газа, что поставит её в регионе на пятое место с долей рынка в 6%.
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экономика, сша, азия, сжиженный природный газ, атр, россия
13:07 12.12.2021 (обновлено: 13:29 12.12.2021)
 
Эксперт: США могут стать крупнейшим экспортером сжиженного газа в АТР

Эксперт Тимонин: США в 2022 году могут стать крупнейшим экспортером сжиженного газа в АТР

CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair / Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США в предстоящем году могут обогнать крупнейших мировых экспортёров сжиженного природного газа — Австралию и Катар — и выйти на первое место по поставкам, сказал в комментарии РИА Новости консультант VYGON Consulting Иван Тимонин.
"В предстоящем 2022 году у США есть все шансы выйти на первое место, что обусловлено двумя крупными ожидаемыми вводами — заводом Calcasieu Pass на 10 миллионов тонн и шестой очередью Sabine Pass на 5,2 миллиона тонн, оба, вероятно, выйдут на полную мощность к концу первого квартала 2022 года", - сказал он.
Сейчас США - третий крупнейший поставщик сжиженного газа в мире: с начала года страна экспортировала 66,5 миллиона тонн СПГ. А Австралия и Катар отгрузили 75,8 миллиона тонн и 73,4 миллиона тонн, отметил аналитик.
При этом только Соединённым Штатам в этом году удалось существенно увеличить свою долю рынка относительно уровня предыдущего года: в 2021 году они обеспечили 12,4% поставок сжиженного газа в АТР против 7,9% в 2020 году. Доля Австралии составляет 29,1%, а Катара — 20%. На четвёртом месте — Малайзия с долей в 9%. Россия же, по словам аналитика, направит в Азию порядка 16 миллионов тонн сжиженного газа, что поставит её в регионе на пятое место с долей рынка в 6%.
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ЭкономикаСШААзиясжиженный природный газАТРРоссия
 
 
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