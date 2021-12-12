https://ria.ru/20211212/gaz-1763336178.html

Эксперт: США могут стать крупнейшим экспортером сжиженного газа в АТР

Эксперт: США могут стать крупнейшим экспортером сжиженного газа в АТР - РИА Новости, 12.12.2021

Эксперт: США могут стать крупнейшим экспортером сжиженного газа в АТР

США в предстоящем году могут обогнать крупнейших мировых экспортёров сжиженного природного газа — Австралию и Катар — и выйти на первое место по поставкам,... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T13:07

2021-12-12T13:07

2021-12-12T13:29

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. США в предстоящем году могут обогнать крупнейших мировых экспортёров сжиженного природного газа — Австралию и Катар — и выйти на первое место по поставкам, сказал в комментарии РИА Новости консультант VYGON Consulting Иван Тимонин.Сейчас США - третий крупнейший поставщик сжиженного газа в мире: с начала года страна экспортировала 66,5 миллиона тонн СПГ. А Австралия и Катар отгрузили 75,8 миллиона тонн и 73,4 миллиона тонн, отметил аналитик.При этом только Соединённым Штатам в этом году удалось существенно увеличить свою долю рынка относительно уровня предыдущего года: в 2021 году они обеспечили 12,4% поставок сжиженного газа в АТР против 7,9% в 2020 году. Доля Австралии составляет 29,1%, а Катара — 20%. На четвёртом месте — Малайзия с долей в 9%. Россия же, по словам аналитика, направит в Азию порядка 16 миллионов тонн сжиженного газа, что поставит её в регионе на пятое место с долей рынка в 6%.

https://ria.ru/20211206/neft-1762449893.html

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экономика, сша, азия, сжиженный природный газ, атр, россия