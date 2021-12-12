Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211212/g7-1763359516.html
Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате
Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате - РИА Новости, 12.12.2021
Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате
Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине, следует... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T17:48
2021-12-12T18:09
в мире
италия
франция
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/80/1562198018_0:0:2779:1563_1920x0_80_0_0_76a483ffd0755ba1456c134ddda047d3.jpg
ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине, следует из заявления по итогам встречи глав МИД в Ливерпуле.Как указывается в заявлении, "мы призываем Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности, как это сделал президент (США Джо – ред.) Байден в своем разговоре с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным 7 декабря". "У России не должно быть сомнений в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезному ответу", - добавляется в сообщении.Главы МИД стран G7 выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву любого суверенного государства определять свое будущее. "Мы усилим наше сотрудничество для общего и всестороннего ответа", - заявили министры иностранных дел стран G7 и верховный представитель ЕС.Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20211210/normandskiy-1763162376.html
италия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156219/80/1562198018_48:0:2779:2048_1920x0_80_0_0_0f7500c1eafe8b054b18ae7a3d2053a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, франция, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, g7, россия
17:48 12.12.2021 (обновлено: 18:09 12.12.2021)
 
Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате

Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии по достижению выполнения Минских соглашений

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине, следует из заявления по итогам встречи глав МИД в Ливерпуле.
"Мы вновь подтверждаем нашу поддержку усилиям Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений в целях урегулирования конфликта на востоке Украины", - отмечается в документе.
Как указывается в заявлении, "мы призываем Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности, как это сделал президент (США Джо – ред.) Байден в своем разговоре с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным 7 декабря". "У России не должно быть сомнений в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезному ответу", - добавляется в сообщении.
Главы МИД стран G7 выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву любого суверенного государства определять свое будущее. "Мы усилим наше сотрудничество для общего и всестороннего ответа", - заявили министры иностранных дел стран G7 и верховный представитель ЕС.
Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 16:19
Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"
 
В миреИталияФранцияВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОG7Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:52Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском крае
01:39NYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделения
01:37Россия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИД
01:15Психолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холод
00:46Лавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораторией
00:40В "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газа
00:32Названы регионы-лидеры по доступности автомобилей
00:30Глава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"
00:18Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотрения
00:01Православные отмечают день святого покровителя России
23:54Более 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Приднестровье
23:45Россия предложила проект борьбы с вирусами
23:32Президент ЮАР заболел COVID-19
23:23Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил Ульянов
23:07Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
23:01Шольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газа
23:01В Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводнений
22:36Шольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризиса
22:34С Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИ
22:18В Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин
Лента новостейМолния
Друг раскрыл детали нападения школьниц на пенсионера в Хабаровском краеNYT: жители Сирии погибали при ударах США из-за действий спецподразделенияРоссия не видит никакого прогресса в отношениях с США, заявили в МИДПсихолог рассказал, что делать, если вы ненавидите холодЛавров обсудил с главой МИД ЮАР прибытие самолетов МЧС с лабораториейВ "Роснефти" ожидают положительного решения по доступу к экспорту газаНазваны регионы-лидеры по доступности автомобилейГлава МИД ФРГ заявила о "невозможности" одобрить "Северный поток — 2"Законопроект о введении QR-кодов на транспорте снимут с рассмотренияПравославные отмечают день святого покровителя РоссииБолее 144 тысяч избирателей проголосовали на выборах в ПриднестровьеРоссия предложила проект борьбы с вирусамиПрезидент ЮАР заболел COVID-19Делегации России, КНР и Ирана обсудили СВПД в Вене, сообщил УльяновАктер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмойШольц рассказал, когда Германия перестанет зависеть от поставок газаВ Бразилии тысячи человек остались без крова из-за ливней и наводненийШольц выразил Польше солидарность из-за миграционного кризисаС Нетаньяху снимут охрану, сообщили СМИВ Воронеже задержали таксиста, который напал с ножом на двух мужчин