https://ria.ru/20211212/g7-1763359516.html

Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате

Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате - РИА Новости, 12.12.2021

Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате

Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине, следует... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T17:48

2021-12-12T17:48

2021-12-12T18:09

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ЛОНДОН, 12 дек - РИА Новости. Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений по урегулированию на Украине, следует из заявления по итогам встречи глав МИД в Ливерпуле.Как указывается в заявлении, "мы призываем Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности, как это сделал президент (США Джо – ред.) Байден в своем разговоре с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным 7 декабря". "У России не должно быть сомнений в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезному ответу", - добавляется в сообщении.Главы МИД стран G7 выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву любого суверенного государства определять свое будущее. "Мы усилим наше сотрудничество для общего и всестороннего ответа", - заявили министры иностранных дел стран G7 и верховный представитель ЕС.Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20211210/normandskiy-1763162376.html

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в мире, италия, франция, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, g7, россия