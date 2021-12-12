17:48 12.12.2021 (обновлено: 18:09 12.12.2021)
Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии в нормандском формате
Страны G7 поддержали усилия Франции и Германии по достижению выполнения Минских соглашений
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
"Мы вновь подтверждаем нашу поддержку усилиям Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения минских соглашений в целях урегулирования конфликта на востоке Украины", - отмечается в документе.
Как указывается в заявлении, "мы призываем Россию к деэскалации, использованию дипломатических каналов и соблюдению своих международных обязательств в отношении прозрачности военной деятельности, как это сделал президент (США Джо – ред.) Байден в своем разговоре с президентом (РФ Владимиром – ред.) Путиным 7 декабря". "У России не должно быть сомнений в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к серьезному ответу", - добавляется в сообщении.
Главы МИД стран G7 выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, а также праву любого суверенного государства определять свое будущее. "Мы усилим наше сотрудничество для общего и всестороннего ответа", - заявили министры иностранных дел стран G7 и верховный представитель ЕС.
Ранее лидеры Великобритании, США, ФРГ, Франции и Италии согласились с необходимостью диалога с Россией по теме Украины. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели 7 декабря переговоры по видеосвязи. По словам помощника главы российского государства по международным делам Юрия Ушакова, тема Украины заняла очень много времени.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
10 декабря, 16:19Макрон заявил об актуальности "нормандского формата"