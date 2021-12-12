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Французы набросились на G7 из-за обвинения в адрес России
"Как они смеют?" Французы раскритиковали G7 за обвинения в адрес России - РИА Новости, 12.12.2021
Французы набросились на G7 из-за обвинения в адрес России
Читатели французской газеты Le Figaro подвергли резкой критике итоговое заявление стран "Большой семерки", пообещавших России "серьезные издержки" в случае... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T16:01
2021-12-12T16:47
в мире
украина
сша
италия
япония
канада
германия
франция
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro подвергли резкой критике итоговое заявление стран "Большой семерки", пообещавших России "серьезные издержки" в случае нападения на Украину.Многие пользователи сошлись в том, что в будущем форум G7 прекратит свое существование."Мировое сообщество не нуждается ни в "Большой семерке", ни в США. Они скоро развалятся под тяжестью коррупции и неуклонно снижающегося IQ", — считает marre detout."Такое ощущение, что Байден забыл про свои предвыборные обещания и проводит большую часть своего времени на Украине с неоконсерваторами", — подчеркнул один из читателей."В G7 входят Германия, Канада, США, Франция, Италия, Япония и Великобритания. Это те страны, которые успели развязать огромное количество войн. Как они смеют делать такие заявления?" — задался вопросом Vieille Canaille — Gentilhomme.Некоторые комментаторы вступились за Россию, напомнив, что она имеет право проводить любые военные маневры на своей территории."Россия всего лишь реагирует на провокации", — написал Lion1962."Одни и те же страны обвиняют Россию, тогда как сами укрепляют свои военные позиции в непосредственной близости от российских границ", — отметил Ja9978."НАТО давно перешла красную линию, Россия только защищает свои интересы. Украина не имеет ничего общего ни с НАТО, ни с ЕС", — заключил christ06.В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html
https://ria.ru/20211206/ubezhdenie-1762310296.html
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в мире, украина, сша, италия, япония, канада, германия, франция, великобритания, джо байден, g7, россия
16:01 12.12.2021 (обновлено: 16:47 12.12.2021)
 
"Как они смеют?" Французы раскритиковали G7 за обвинения в адрес России

Читатели Le Figaro: страны G7 разожгли несколько войн, а теперь пытаются обвинить Россию

© AP Photo / Andrew MedichiniФлаги стран-участниц саммита G7
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Andrew Medichini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro подвергли резкой критике итоговое заявление стран "Большой семерки", пообещавших России "серьезные издержки" в случае нападения на Украину.
Многие пользователи сошлись в том, что в будущем форум G7 прекратит свое существование.
"Мировое сообщество не нуждается ни в "Большой семерке", ни в США. Они скоро развалятся под тяжестью коррупции и неуклонно снижающегося IQ", — считает marre detout.
"Такое ощущение, что Байден забыл про свои предвыборные обещания и проводит большую часть своего времени на Украине с неоконсерваторами", — подчеркнул один из читателей.
Путин ответил на вопрос о нападении на Украину - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 17:12
Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину
"В G7 входят Германия, Канада, США, Франция, Италия, Япония и Великобритания. Это те страны, которые успели развязать огромное количество войн. Как они смеют делать такие заявления?" — задался вопросом Vieille Canaille — Gentilhomme.
Некоторые комментаторы вступились за Россию, напомнив, что она имеет право проводить любые военные маневры на своей территории.
"Россия всего лишь реагирует на провокации", — написал Lion1962.
"Одни и те же страны обвиняют Россию, тогда как сами укрепляют свои военные позиции в непосредственной близости от российских границ", — отметил Ja9978.
"НАТО давно перешла красную линию, Россия только защищает свои интересы. Украина не имеет ничего общего ни с НАТО, ни с ЕС", — заключил christ06.
В последнее время на Западе чаще заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти заявления, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Учения ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 05:50
FT: США убедили Европу поверить во "вторжение" России на Украину
 
В миреУкраинаСШАИталияЯпонияКанадаГерманияФранцияВеликобританияДжо БайденG7Россия
 
 
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