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Умер "король мариачи" Висенте Фернандес

Умер "король мариачи" Висенте Фернандес - РИА Новости, 12.12.2021

Умер "король мариачи" Висенте Фернандес

Мексиканский певец Висенте "Ченте" Фернандес, один из самых известных исполнителей и авторов мексиканской народной песни ранчера, умер в возрасте 81 года. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T21:02

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МЕХИКО, 12 дек - РИА Новости. Мексиканский певец Висенте "Ченте" Фернандес, один из самых известных исполнителей и авторов мексиканской народной песни ранчера, умер в возрасте 81 года."Покойтесь с миром, сеньор Висенте Фернандес. С сожалением сообщаем о его смерти в воскресенье, 12 декабря, в 6.15 утра. Было честью и большой гордостью разделить со всеми долгую музыкальную карьеру, отдать все слушателям. Спасибо, что продолжаете аплодировать, спасибо, что продолжаете петь. #Чентеостаетсякоролем", - говорится в сообщении в блоге артиста в Instagram.Уроженец Халиско, Ченте создал свои первые хиты в 1966 году. Самые известные альбомы Фернандеса - "El ídolo de México", "El Rey", "El hijo del pueblo", "La ley del monte" и "To Remember".За полувековую карьеру он стал обладателем четырех премий "Грэмми" и 16 латиноамериканских "Грэмми" и снялся в трех десятках фильмов.Соболезнования в связи с кончиной артиста выразил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, спикер сената, федеральные министры и столичный градоначальник.Прощание с Висенте Фернандесом пройдет в столичном Дворце изящных искусств.

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