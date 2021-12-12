16:35 12.12.2021 (обновлено: 16:56 12.12.2021)
Немцы подловили британского министра на лукавстве после слов о России
Читатели Die Zeit: Британия не имеет права голоса в отношениях России и Европы
© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
© AP Photo / Matt Dunham
"Британцы выступают за независимую от России Европу. <...> Почему это делают именно британцы, которые сами вышли из ЕС? Тут я вижу противоречие, и оно мне кажется довольно большим", — написал один из пользователей.
"Запад 500 лет исходил из права сильного и хотел бы продолжать в том же духе. Но то, что это неправильно, он понял сейчас, потеряв уверенность в том, что он все еще сильнее других", — заметили в комментариях.
"То есть Брексит Брекситом, а Великобритания и ЕС должны на сто процентов выступать единым фронтом", — сыронизировал читатель.
"Ни одна страна в мире не предоставила стольким ворам и разбойникам тихую гавань. Британцам нужно бы помалкивать!" — возмутились в комментариях.
"Петр Первый хотя и был, как известно, другом Запада, но и он к концу жизни пришел к печальному выводу: "У России только два друга — русская армия и русский флот", — заключил другой пользователь.
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Резкие заявления Трасс прозвучали на министерской встрече стран G7. Она призвала "выступить единым фронтом перед лицом угрозы, которую Россия несет Украине". Незадолго до этого глава британской дипломатии касалась и темы российского газа, попросив Европу "избежать стратегической зависимости".
В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти сообщения, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
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