https://ria.ru/20211212/evropa-1763353272.html

Немцы подловили британского министра на лукавстве после слов о России

Немцы подловили британского министра на лукавстве после слов о России - РИА Новости, 12.12.2021

Немцы подловили британского министра на лукавстве после слов о России

Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали главу британского МИД Лиз Трасс за ее высказывания о России. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T16:35

2021-12-12T16:35

2021-12-12T16:56

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали главу британского МИД Лиз Трасс за ее высказывания о России."Британцы выступают за независимую от России Европу. <...> Почему это делают именно британцы, которые сами вышли из ЕС? Тут я вижу противоречие, и оно мне кажется довольно большим", — написал один из пользователей."Запад 500 лет исходил из права сильного и хотел бы продолжать в том же духе. Но то, что это неправильно, он понял сейчас, потеряв уверенность в том, что он все еще сильнее других", — заметили в комментариях."То есть Брексит Брекситом, а Великобритания и ЕС должны на сто процентов выступать единым фронтом", — сыронизировал читатель."Ни одна страна в мире не предоставила стольким ворам и разбойникам тихую гавань. Британцам нужно бы помалкивать!" — возмутились в комментариях."Петр Первый хотя и был, как известно, другом Запада, но и он к концу жизни пришел к печальному выводу: "У России только два друга — русская армия и русский флот", — заключил другой пользователь.Резкие заявления Трасс прозвучали на министерской встрече стран G7. Она призвала "выступить единым фронтом перед лицом угрозы, которую Россия несет Украине". Незадолго до этого глава британской дипломатии касалась и темы российского газа, попросив Европу "избежать стратегической зависимости".В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти сообщения, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211212/potok-1763316341.html

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