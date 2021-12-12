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Немцы подловили британского министра на лукавстве после слов о России
Немцы подловили британского министра на лукавстве после слов о России - РИА Новости, 12.12.2021
Немцы подловили британского министра на лукавстве после слов о России
Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали главу британского МИД Лиз Трасс за ее высказывания о России. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T16:35
2021-12-12T16:56
в мире
европа
германия
москва
великобритания
g7
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали главу британского МИД Лиз Трасс за ее высказывания о России."Британцы выступают за независимую от России Европу. &lt;...&gt; Почему это делают именно британцы, которые сами вышли из ЕС? Тут я вижу противоречие, и оно мне кажется довольно большим", — написал один из пользователей."Запад 500 лет исходил из права сильного и хотел бы продолжать в том же духе. Но то, что это неправильно, он понял сейчас, потеряв уверенность в том, что он все еще сильнее других", — заметили в комментариях."То есть Брексит Брекситом, а Великобритания и ЕС должны на сто процентов выступать единым фронтом", — сыронизировал читатель."Ни одна страна в мире не предоставила стольким ворам и разбойникам тихую гавань. Британцам нужно бы помалкивать!" — возмутились в комментариях."Петр Первый хотя и был, как известно, другом Запада, но и он к концу жизни пришел к печальному выводу: "У России только два друга — русская армия и русский флот", — заключил другой пользователь.Резкие заявления Трасс прозвучали на министерской встрече стран G7. Она призвала "выступить единым фронтом перед лицом угрозы, которую Россия несет Украине". Незадолго до этого глава британской дипломатии касалась и темы российского газа, попросив Европу "избежать стратегической зависимости".В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти сообщения, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211212/potok-1763316341.html
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в мире, европа, германия, москва, великобритания, g7, северный поток — 2, россия, лиз трасс
16:35 12.12.2021 (обновлено: 16:56 12.12.2021)
 
Немцы подловили британского министра на лукавстве после слов о России

Читатели Die Zeit: Британия не имеет права голоса в отношениях России и Европы

© AP Photo / Matt DunhamЛиз Трасс
Лиз Трасс - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© AP Photo / Matt Dunham
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Zeit раскритиковали главу британского МИД Лиз Трасс за ее высказывания о России.
"Британцы выступают за независимую от России Европу. <...> Почему это делают именно британцы, которые сами вышли из ЕС? Тут я вижу противоречие, и оно мне кажется довольно большим", — написал один из пользователей.
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"Запад 500 лет исходил из права сильного и хотел бы продолжать в том же духе. Но то, что это неправильно, он понял сейчас, потеряв уверенность в том, что он все еще сильнее других", — заметили в комментариях.
"То есть Брексит Брекситом, а Великобритания и ЕС должны на сто процентов выступать единым фронтом", — сыронизировал читатель.
"Ни одна страна в мире не предоставила стольким ворам и разбойникам тихую гавань. Британцам нужно бы помалкивать!" — возмутились в комментариях.
"Петр Первый хотя и был, как известно, другом Запада, но и он к концу жизни пришел к печальному выводу: "У России только два друга — русская армия и русский флот", — заключил другой пользователь.
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Резкие заявления Трасс прозвучали на министерской встрече стран G7. Она призвала "выступить единым фронтом перед лицом угрозы, которую Россия несет Украине". Незадолго до этого глава британской дипломатии касалась и темы российского газа, попросив Европу "избежать стратегической зависимости".
В последнее время на Западе заговорили о том, что Россия готовит "вторжение" на Украину. Москва не раз опровергала эти сообщения, подчеркивая, что никому не угрожает, а передвижение войск по российской территории не должно никого беспокоить. Как отмечали в Кремле, подобные выпады используются как предлог, чтобы разместить у российских границ больше военной техники и сил НАТО.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Флаги стран-участниц саммита G7 - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
16:01
"Как они смеют?" Французы раскритиковали G7 за обвинения в адрес России
 
В миреЕвропаГерманияМоскваВеликобританияG7Северный поток — 2РоссияЛиз Трасс
 
 
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