https://ria.ru/20211212/dtp-1763321095.html

Во Владимирской области пять человек погибли в ДТП

Во Владимирской области пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 12.12.2021

Во Владимирской области пять человек погибли в ДТП

Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП на автодороге М-7 "Волга" во Владимирской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T09:11

2021-12-12T09:11

2021-12-12T10:02

происшествия

владимирская область

авто

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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП на автодороге М-7 "Волга" во Владимирской области, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло 12 декабря около 5.00 на 323 километре автодороги М-7 "Волга" на территории Гороховецкого района. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем Hino.Уточняется, что в настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Ранее представители экстренных служб сообщали, что четыре человека погибли в ДТП в Гороховецком районе Владимирской области.

https://ria.ru/20211211/dtp-1763261541.html

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происшествия, владимирская область, авто