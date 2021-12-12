https://ria.ru/20211212/dtp-1763321095.html
Во Владимирской области пять человек погибли в ДТП
Во Владимирской области пять человек погибли в ДТП - РИА Новости, 12.12.2021
Во Владимирской области пять человек погибли в ДТП
Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП на автодороге М-7 "Волга" во Владимирской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T09:11
2021-12-12T09:11
2021-12-12T10:02
происшествия
владимирская область
авто
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РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Водитель и четыре пассажира легкового автомобиля погибли в ДТП на автодороге М-7 "Волга" во Владимирской области, сообщило УМВД по региону.ДТП произошло 12 декабря около 5.00 на 323 километре автодороги М-7 "Волга" на территории Гороховецкого района. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля "ВАЗ" совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем Hino.Уточняется, что в настоящее время на месте ДТП работают инспекторы ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются.Ранее представители экстренных служб сообщали, что четыре человека погибли в ДТП в Гороховецком районе Владимирской области.
https://ria.ru/20211211/dtp-1763261541.html
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происшествия, владимирская область, авто
09:11 12.12.2021 (обновлено: 10:02 12.12.2021)
Во Владимирской области пять человек погибли в ДТП
Пять человек погибли в ДТП во Владимирской области