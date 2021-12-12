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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211212/drozd-1763380111.html
Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой - РИА Новости, 13.12.2021
Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой
Актер Максим Дрозд сообщил на своей странице в соцсети Instagram, что его сын госпитализирован с тяжелой травмой. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-12T23:07
2021-12-13T00:00
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россия
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Актер Максим Дрозд сообщил на своей странице в соцсети Instagram, что его сын госпитализирован с тяжелой травмой."Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божьей помощи Егору", - написал Дрозд.О причинах происшествия актер не сообщил.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, сейчас полиция проводит проверку."Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств получения телесных повреждений молодым человеком 2001 года рождения", - сообщил собеседник агентства.Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, юноша с кем-то подрался, а придя домой, почувствовал себя плохо.Российский актер Максим Дрозд известен по сериалам "Ликвидация", "Бандитский Петербург 2", "По законам военного времени", "Наружное наблюдение", "Проклятый рай".
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общество, новости культуры, россия
23:07 12.12.2021 (обновлено: 00:00 13.12.2021)
 
Актер Максим Дрозд рассказал о госпитализации сына с тяжелой травмой

Актер Максим Дрозд сообщил, что его сына госпитализировали с тяжелой травмой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЦеремония открытия 43-го ММКФ
Церемония открытия 43-го ММКФ - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Актер Максим Дрозд сообщил на своей странице в соцсети Instagram, что его сын госпитализирован с тяжелой травмой.
"Сын в больнице со сложной травмой. Прошу помолиться о выздоровлении и божьей помощи Егору", - написал Дрозд.
О причинах происшествия актер не сообщил.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ, сейчас полиция проводит проверку.
"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств получения телесных повреждений молодым человеком 2001 года рождения", - сообщил собеседник агентства.
Как в свою очередь рассказал РИА Новости информированный источник, юноша с кем-то подрался, а придя домой, почувствовал себя плохо.
Российский актер Максим Дрозд известен по сериалам "Ликвидация", "Бандитский Петербург 2", "По законам военного времени", "Наружное наблюдение", "Проклятый рай".
 
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