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Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году - РИА Новости, 12.12.2021
Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
Позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T01:15
2021-12-12T01:15
2021-12-12T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
сша
федеральная резервная система сша
открытие (банк)
россия
михаил шульгин
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин."В 2021 году мы сохраняли конструктивный взгляд на доллар по отношению к корзине основных валют и формируем позитивные ожидания на 2022 год. При этом потенциал роста будет менее значительным. Прогнозируем укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов", — сообщил Шульгин.В числе факторов, влияющих на курс доллара, эксперт называет денежно-кредитную политику ФРС, динамику цен на нефть и опасения по поводу пандемии коронавируса. Как позитивные, так и негативные ожидания здесь могут качнуть курс доллара в разных направлениях.В целом, аналитик призывает не забывать про "тефлоновые качества доллара", который может укрепляться, отталкиваясь как от силы американской экономики, так и в случае бегства от риска в статусе защитного актива.
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экономика, доллар, сша, федеральная резервная система сша, открытие (банк), россия, михаил шульгин
Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
Эксперт Шульгин: в 2022 году потенциал роста доллара будет менее значительным