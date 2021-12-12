Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211212/dollar-1763236029.html
Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году - РИА Новости, 12.12.2021
Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
Позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T01:15
2021-12-12T01:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
доллар
сша
федеральная резервная система сша
открытие (банк)
россия
михаил шульгин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97706/48/977064828_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1ef9a65cdd386ec87b7737adfdc9df66.jpg
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин."В 2021 году мы сохраняли конструктивный взгляд на доллар по отношению к корзине основных валют и формируем позитивные ожидания на 2022 год. При этом потенциал роста будет менее значительным. Прогнозируем укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов", — сообщил Шульгин.В числе факторов, влияющих на курс доллара, эксперт называет денежно-кредитную политику ФРС, динамику цен на нефть и опасения по поводу пандемии коронавируса. Как позитивные, так и негативные ожидания здесь могут качнуть курс доллара в разных направлениях.В целом, аналитик призывает не забывать про "тефлоновые качества доллара", который может укрепляться, отталкиваясь как от силы американской экономики, так и в случае бегства от риска в статусе защитного актива.
https://ria.ru/20211210/rubl-1763047704.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97706/48/977064828_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_1c9b90d66583df012af9ad49d3a76fc5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, доллар, сша, федеральная резервная система сша, открытие (банк), россия, михаил шульгин
01:15 12.12.2021
 
Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году

Эксперт Шульгин: в 2022 году потенциал роста доллара будет менее значительным

© Fotolia / GivagaАмериканский доллар
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Fotolia / Givaga
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Позитивные ожидания по курсу доллара на 2022 год сохраняются, однако потенциал роста будет менее значительным, рассказал агентству "Прайм" начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.
"В 2021 году мы сохраняли конструктивный взгляд на доллар по отношению к корзине основных валют и формируем позитивные ожидания на 2022 год. При этом потенциал роста будет менее значительным. Прогнозируем укрепление доллара к евро до 1,1000. Индекс доллара может вернуться к 99 пунктам, хотя не исключено и тестирование психологической отметки 100 пунктов", — сообщил Шульгин.
В числе факторов, влияющих на курс доллара, эксперт называет денежно-кредитную политику ФРС, динамику цен на нефть и опасения по поводу пандемии коронавируса. Как позитивные, так и негативные ожидания здесь могут качнуть курс доллара в разных направлениях.
В целом, аналитик призывает не забывать про "тефлоновые качества доллара", который может укрепляться, отталкиваясь как от силы американской экономики, так и в случае бегства от риска в статусе защитного актива.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 03:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Финансист дал прогноз по курсу рубля в 2022 году
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДолларСШАФедеральная резервная система СШАОткрытие (банк)РоссияМихаил Шульгин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад
09:58В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19
09:51В Англии около 75 тысяч человек могут умереть от заражения омикрон-штаммом
09:46Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09:35В Оренбургской области пять человек отравились угарным газом
09:22Американская теннисистка возмутилась проведением Олимпиад в России и Китае
09:21В Туве на руднике погиб рабочий
09:11Во Владимирской области пять человек погибли в ДТП
09:01В Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходах
08:57Байден пригрозил России отправкой войск в Восточную Европу
08:51Эксперт рассказал о подводных камнях популярных инструментов накоплений
08:38Россиянам предложили подработать Дедом Морозом на новогодних каникулах
08:23Железнодорожное сообщение России с Финляндией возобновится 12 декабря
08:16В Приднестровье началось голосование на выборах главы республики
07:10Названы самые популярные схемы обмана страховщиков
05:31Посольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами ураганов
05:05Врач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19
04:27FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД Германии
03:26Кинолог рассказал, как понять, нужна ли вам собака
03:15Автолюбителям назвали способы защиты машины от угона
Лента новостейМолния
Россиянам рассказали, как правильно выбрать вклад В России продлили упрощенный порядок ввоза медизделий для борьбы с COVID-19В Англии около 75 тысяч человек могут умереть от заражения омикрон-штаммомМосквичам рассказали о погоде в воскресенье В Оренбургской области пять человек отравились угарным газомАмериканская теннисистка возмутилась проведением Олимпиад в России и КитаеВ Туве на руднике погиб рабочийВо Владимирской области пять человек погибли в ДТПВ Хакасии два человека пропали, катаясь на снегоходахБайден пригрозил России отправкой войск в Восточную ЕвропуЭксперт рассказал о подводных камнях популярных инструментов накопленийРоссиянам предложили подработать Дедом Морозом на новогодних каникулахЖелезнодорожное сообщение России с Финляндией возобновится 12 декабряВ Приднестровье началось голосование на выборах главы республикиНазваны самые популярные схемы обмана страховщиковПосольство России в США выразило соболезнования в связи с жертвами урагановВрач назвал способ защититься от омикрон-штамма COVID-19FAZ: "Северный поток — 2" поставил в тупик главу МИД ГерманииКинолог рассказал, как понять, нужна ли вам собакаАвтолюбителям назвали способы защиты машины от угона