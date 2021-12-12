https://ria.ru/20211212/buran-1763325338.html

Директора музея техники попросили оставить "Буран" в Жуковском

Директора музея техники попросили оставить "Буран" в Жуковском - РИА Новости, 12.12.2021

Директора музея техники попросили оставить "Буран" в Жуковском

Представители авиационной отрасли России, летчики-испытатели и депутаты просят директора музея техники Вадима Задорожного оставить купленный им "Буран" в... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T10:36

2021-12-12T10:36

2021-12-12T10:35

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МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Представители авиационной отрасли России, летчики-испытатели и депутаты просят директора музея техники Вадима Задорожного оставить купленный им "Буран" в Жуковском и предлагают создать на его базе филиал музея, следует из письма, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости."Для нас и для общественности города важным аспектом является нахождение "Бурана" именно в Жуковском. В связи с этим просим вас рассмотреть возможность оставить самолёт в Жуковском и сделать филиал Музея техники", - говорится в письме.Там отмечается, что Задорожный осенью 2021 года стал владельцем советского космического корабля "Буран" (изделие 2.01), который с 2011 года находился на территории ЛИИ имени Громова, и собирается вывезти его с территории ЛИИ.Подписавшие письмо отмечают, что в 2011 году "Буран" был передан на территорию Жуковского по решению гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова для восстановления и показа на салонах "МАКС". Однако компания "Авиасалон" не выполнила это распоряжение и в 2012 году корабль был законсервирован силами волонтёров и сотрудников ЛИИ."Мы очень ценим ваш вклад в сохранение исторической памяти, наших достижений, сохранение и восстановление уникальных образцов авиационной и космической техники ... мы не сомневаемся, что "Буран" попал в надёжные руки и вы восстановите его облик и сохраните для будущих потомков", - говорится в письме.В то же время отмечается, что корабль было бы целесообразно оставить в Жуковском, так как именно этот город является центром авиационной промышленности России. Отсюда поднимались в небо практически все созданные в СССР и России самолеты, в том числе совершил 24 полета атмосферный аналог "Бурана".Самолетостроители, летчики и депутаты предлагают построить в центре Жуковского планетарий напротив Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и установить "Буран" на крыше здания, согласно ранее предложенного проекту. Это, по словам подписавших письмо, повысит авторитет Задорожного, а также позволит ему сэкономить на транспортировке корабля.Такой планетарий будет привлекать тысячи туристов как из разных уголков России, так и из-за рубежа, уверены в отрасли.Свои подписи под письмом поставили, в частности, начальник сектора ЦАГИ Юрий Хождаев, первый заместитель главного конструктора Летно-испытательного центра Виктор Остапенко, летчик Константин Агеев, заслуженные летчики-испытатели, герои РФ Игорь Воротинцев, Александр Гарнаев, Марат Алыков и Павел Власов, космонавт-испытатель Владимир Северин, а также ряд депутатов.

https://ria.ru/20210906/buran-1748895959.html

https://ria.ru/20210909/buran-1749297516.html

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жуковский, ссср, ростех, космос - риа наука, цаги имени н. е. жуковского, россия, павел власов