Директора музея техники попросили оставить "Буран" в Жуковском
Летчики попросили директора музея техники Задорожного оставить челнок "Буран" в Жуковском
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМодель космического корабля "Буран" на территории космодрома Байконур
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Представители авиационной отрасли России, летчики-испытатели и депутаты просят директора музея техники Вадима Задорожного оставить купленный им "Буран" в Жуковском и предлагают создать на его базе филиал музея, следует из письма, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"Для нас и для общественности города важным аспектом является нахождение "Бурана" именно в Жуковском. В связи с этим просим вас рассмотреть возможность оставить самолёт в Жуковском и сделать филиал Музея техники", - говорится в письме.
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Там отмечается, что Задорожный осенью 2021 года стал владельцем советского космического корабля "Буран" (изделие 2.01), который с 2011 года находился на территории ЛИИ имени Громова, и собирается вывезти его с территории ЛИИ.
Подписавшие письмо отмечают, что в 2011 году "Буран" был передан на территорию Жуковского по решению гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова для восстановления и показа на салонах "МАКС". Однако компания "Авиасалон" не выполнила это распоряжение и в 2012 году корабль был законсервирован силами волонтёров и сотрудников ЛИИ.
"Мы очень ценим ваш вклад в сохранение исторической памяти, наших достижений, сохранение и восстановление уникальных образцов авиационной и космической техники ... мы не сомневаемся, что "Буран" попал в надёжные руки и вы восстановите его облик и сохраните для будущих потомков", - говорится в письме.
Самолетостроители, летчики и депутаты предлагают построить в центре Жуковского планетарий напротив Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и установить "Буран" на крыше здания, согласно ранее предложенного проекту. Это, по словам подписавших письмо, повысит авторитет Задорожного, а также позволит ему сэкономить на транспортировке корабля.
Такой планетарий будет привлекать тысячи туристов как из разных уголков России, так и из-за рубежа, уверены в отрасли.
Свои подписи под письмом поставили, в частности, начальник сектора ЦАГИ Юрий Хождаев, первый заместитель главного конструктора Летно-испытательного центра Виктор Остапенко, летчик Константин Агеев, заслуженные летчики-испытатели, герои РФ Игорь Воротинцев, Александр Гарнаев, Марат Алыков и Павел Власов, космонавт-испытатель Владимир Северин, а также ряд депутатов.