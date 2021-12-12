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https://ria.ru/20211212/bayden-1763338320.html
В Кремле опровергли сообщения о том, что Байден пугал Путина
В Кремле опровергли сообщения о том, что Байден пугал Путина - РИА Новости, 12.12.2021
В Кремле опровергли сообщения о том, что Байден пугал Путина
Американские коллеги сразу после завершения беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стали рассказывать про ужастики, как их президент... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T13:33
2021-12-12T13:33
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Американские коллеги сразу после завершения беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стали рассказывать про ужастики, как их президент пугал российского, но это не так, разговор был взаимоуважительный, по-другому разговаривать с Путиным нельзя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так. Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позвонил", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, россия
13:33 12.12.2021
 
В Кремле опровергли сообщения о том, что Байден пугал Путина

Пресс-секретарь Песков опроверг сообщения об "ужастиках" Байдена в разговоре с Путиным

© REUTERS / The White HouseОнлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена
Онлайн саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / The White House
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 дек - РИА Новости. Американские коллеги сразу после завершения беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стали рассказывать про ужастики, как их президент пугал российского, но это не так, разговор был взаимоуважительный, по-другому разговаривать с Путиным нельзя, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Наши американские коллеги сразу после завершения беседы, в унисон друг другу, конечно, стали рассказывать про ужастики, про то, как Байден пугал Путина, и так далее. Это не так. Разговор был взаимоуважительный. По-иному с Путиным разговаривать нельзя, он бы и не позвонил", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент США Джо Байден во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
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