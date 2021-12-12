Житель Подольска продал бизнес, чтобы помогать бездомным собакам

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Игорь Айрапетян променял успешный бизнес на спасение четвероногих. Он продал две фирмы, 15 машин и стал помогать больным и бездомным животным. Сейчас на постоянном попечении Игоря 46 собак. А за год ему удается пристроить более 200 питомцев. Во всех делах ему помогает жена-ветеринар.