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Житель Подольска продал бизнес, чтобы помогать бездомным собакам
Житель Подольска продал бизнес, чтобы помогать бездомным собакам - РИА Новости, 12.12.2021
Житель Подольска продал бизнес, чтобы помогать бездомным собакам
Игорь Айрапетян променял успешный бизнес на спасение четвероногих. Он продал две фирмы, 15 машин и стал помогать больным и бездомным животным. Сейчас на постоянном попечении Игоря 46 собак. А за год ему удается пристроить более 200 питомцев. Во всех делах ему помогает жена-ветеринар.
2021-12-12T12:40
2021-12-12T12:40
2021-12-12T12:39
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Житель Подольска продал бизнес, чтобы помогать бездомным собакам
Игорь Айрапетян променял успешный бизнес на спасение четвероногих. Он продал две фирмы, 15 машин и стал помогать больным и бездомным животным. Сейчас на постоянном попечении Игоря 46 собак. А за год ему удается пристроить более 200 питомцев. Во всех делах ему помогает жена-ветеринар.
2021-12-12T12:40
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PT3M35S
РИА Новости
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видео, собаки
Житель Подольска продал бизнес, чтобы помогать бездомным собакам
Игорь Айрапетян променял успешный бизнес на спасение четвероногих. Он продал две фирмы, 15 машин и стал помогать больным и бездомным животным. Сейчас на постоянном попечении Игоря 46 собак. А за год ему удается пристроить более 200 питомцев. Во всех делах ему помогает жена-ветеринар.
2021-12-12T12:40
true
PT3M35S
Житель Подольска продал бизнес, чтобы помогать бездомным собакам
Игорь Айрапетян променял успешный бизнес на спасение четвероногих. Он продал две фирмы, 15 машин и стал помогать больным и бездомным животным. Сейчас на постоянном попечении Игоря 46 собак. А за год ему удается пристроить более 200 питомцев. Во всех делах ему помогает жена-ветеринар.