https://ria.ru/20211212/avstriya-1763187529.html

В Австрии восстановят реку, попавшую в список ЮНЕСКО

В Австрии восстановят реку, попавшую в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 12.12.2021

В Австрии восстановят реку, попавшую в список ЮНЕСКО

В Австрии собираются восстановить реку Драва, которую вместе с реками Мура и Дунай включили во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщает... РИА Новости, 12.12.2021

2021-12-12T02:47

2021-12-12T02:47

2021-12-12T02:47

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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Австрии собираются восстановить реку Драва, которую вместе с реками Мура и Дунай включили во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщает ЕвроПульс.Это значит, что страны, на территории которых находится заповедник (Австрия входит в их число), должны защищать его от любого вредного человеческого воздействия.Для спасения Дравы придется заново отсыпать ее русло и замедлить течение.Раньше у реки были поймы и изгибы, но из-за нужд сельского хозяйства и риска наводнений многие из них выпрямили, а русло сузили. Это привело к тому, что "поведение" водоема стало менее предсказуемым (к примеру, затопления хоть и стали происходить реже, но они были более разрушительными). Кроме того, в реке сократилось число рыб и рачков.Теперь власти Австрии собираются воссоздать естественное состояние водоема. Для этого хотят расширить русло, что снизит скорость воды и будет способствовать восстановлению биоразнообразия.

https://ria.ru/20210811/nitstsa-1745337498.html

австрия

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австрия, юнеско, новости - туризм, дунай (река), туристы, туризм