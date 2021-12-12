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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211212/avstriya-1763187529.html
В Австрии восстановят реку, попавшую в список ЮНЕСКО
В Австрии восстановят реку, попавшую в список ЮНЕСКО - РИА Новости, 12.12.2021
В Австрии восстановят реку, попавшую в список ЮНЕСКО
В Австрии собираются восстановить реку Драва, которую вместе с реками Мура и Дунай включили во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщает... РИА Новости, 12.12.2021
2021-12-12T02:47
2021-12-12T02:47
туризм
австрия
юнеско
новости - туризм
дунай (река)
туристы
туризм
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Австрии собираются восстановить реку Драва, которую вместе с реками Мура и Дунай включили во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщает ЕвроПульс.Это значит, что страны, на территории которых находится заповедник (Австрия входит в их число), должны защищать его от любого вредного человеческого воздействия.Для спасения Дравы придется заново отсыпать ее русло и замедлить течение.Раньше у реки были поймы и изгибы, но из-за нужд сельского хозяйства и риска наводнений многие из них выпрямили, а русло сузили. Это привело к тому, что "поведение" водоема стало менее предсказуемым (к примеру, затопления хоть и стали происходить реже, но они были более разрушительными). Кроме того, в реке сократилось число рыб и рачков.Теперь власти Австрии собираются воссоздать естественное состояние водоема. Для этого хотят расширить русло, что снизит скорость воды и будет способствовать восстановлению биоразнообразия.
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австрия, юнеско, новости - туризм, дунай (река), туристы, туризм
02:47 12.12.2021
 
В Австрии восстановят реку, попавшую в список ЮНЕСКО

В Австрии восстановят реку из Всемирной сети биосферных заповедников ЮНЕСКО

© Flickr / Julie LynПитающая город река Драва
Питающая город река Драва - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
© Flickr / Julie Lyn
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МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. В Австрии собираются восстановить реку Драва, которую вместе с реками Мура и Дунай включили во Всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО, сообщает ЕвроПульс.
Это значит, что страны, на территории которых находится заповедник (Австрия входит в их число), должны защищать его от любого вредного человеческого воздействия.
Для спасения Дравы придется заново отсыпать ее русло и замедлить течение.
Раньше у реки были поймы и изгибы, но из-за нужд сельского хозяйства и риска наводнений многие из них выпрямили, а русло сузили. Это привело к тому, что "поведение" водоема стало менее предсказуемым (к примеру, затопления хоть и стали происходить реже, но они были более разрушительными). Кроме того, в реке сократилось число рыб и рачков.
Теперь власти Австрии собираются воссоздать естественное состояние водоема. Для этого хотят расширить русло, что снизит скорость воды и будет способствовать восстановлению биоразнообразия.
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