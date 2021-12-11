https://ria.ru/20211211/zemletryasenie-1763308079.html

У побережья Индонезии произошло землетрясение

У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 11.12.2021

У побережья Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T22:36

2021-12-11T22:36

2021-12-11T22:36

в мире

землетрясение

индонезия

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104765/59/1047655915_0:188:3600:2213_1920x0_80_0_0_be6f39a9ab15badc75f57d7d30855f5b.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 15.29 по времени UTC (18.29 мск). Эпицентр располагался в 380 километрах к северо-востоку от города Амбон с населением в 355 тысяч человек, находящегося на одноименном острове. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Неделю назад Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,0 у побережья Индонезии.

https://ria.ru/20211211/uragan-1763301255.html

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, землетрясение, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)