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У побережья Индонезии произошло землетрясение
У побережья Индонезии произошло землетрясение - РИА Новости, 11.12.2021
У побережья Индонезии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T22:36
2021-12-11T22:36
в мире
землетрясение
индонезия
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 15.29 по времени UTC (18.29 мск). Эпицентр располагался в 380 километрах к северо-востоку от города Амбон с населением в 355 тысяч человек, находящегося на одноименном острове. Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.Неделю назад Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,0 у побережья Индонезии.
https://ria.ru/20211211/uragan-1763301255.html
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в мире, землетрясение, индонезия, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
22:36 11.12.2021
 
У побережья Индонезии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Индонезии

© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Flickr / Matt Katzenberger
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 15.29 по времени UTC (18.29 мск). Эпицентр располагался в 380 километрах к северо-востоку от города Амбон с населением в 355 тысяч человек, находящегося на одноименном острове. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Неделю назад Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 6,0 у побережья Индонезии.
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В миреЗемлетрясениеИндонезияЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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