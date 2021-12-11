https://ria.ru/20211211/zakharova-1763283902.html

Захарова отреагировала на планы ЦРУ сфокусироваться на России и Китае

Захарова отреагировала на планы ЦРУ сфокусироваться на России и Китае - РИА Новости, 11.12.2021

Захарова отреагировала на планы ЦРУ сфокусироваться на России и Китае

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о намерении ЦРУ пересмотреть методы подготовки разведчиков, чтобы... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:00

2021-12-11T17:00

2021-12-11T18:59

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о намерении ЦРУ пересмотреть методы подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае.Ранее об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Там отметили, что Центральное разведывательное управление более 20 лет было сосредоточено на борьбе с терроризмом. Многие бывшие офицеры говорят о необходимости вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств, добавило СМИ."Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона", — написала Захарова в своем Telegram-канале.По словам источников телеканала, это изменение позволит ЦРУ обеспечить хорошую работу разведчиков далеко за пределами США, в частности в странах Западной Африки, в которые Китай активно направляет свои инвестиции. Офицеры будут проходить подготовку в соответствии со своей специализацией по конкретному географическому региону. Отдельное внимание будет уделяться изучению местных языков, а также решению конкретных задач, с которыми сотрудник может столкнуться в долгосрочной перспективе.Кроме того, ЦРУ будет привлекать больше носителей мандаринского языка (наиболее распространенного диалекта китайского языка), вкладывать в технологии, а также сосредоточит свою деятельность на сборе информации о людях. Как именно новые методы отразятся в работе управления по России, телеканал не упоминает.Ведомство направило свою деятельность на борьбу с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года. По мнению некоторых источников, новые методы подготовки ознаменуют собой возврат к прежней линии, существовавшей до 2001 года.

https://ria.ru/20211125/sindrom-1760638204.html

https://ria.ru/20211009/zakharova-1753808441.html

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в мире, сша, китай, нато, мария захарова, россия