Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211211/zakharova-1763283902.html
Захарова отреагировала на планы ЦРУ сфокусироваться на России и Китае
Захарова отреагировала на планы ЦРУ сфокусироваться на России и Китае - РИА Новости, 11.12.2021
Захарова отреагировала на планы ЦРУ сфокусироваться на России и Китае
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о намерении ЦРУ пересмотреть методы подготовки разведчиков, чтобы... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:00
2021-12-11T18:59
в мире
сша
китай
нато
мария захарова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751203132_0:81:3288:1931_1920x0_80_0_0_f179d9a99ab4471c0798eae90ec290c3.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о намерении ЦРУ пересмотреть методы подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае.Ранее об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Там отметили, что Центральное разведывательное управление более 20 лет было сосредоточено на борьбе с терроризмом. Многие бывшие офицеры говорят о необходимости вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств, добавило СМИ."Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона", — написала Захарова в своем Telegram-канале.По словам источников телеканала, это изменение позволит ЦРУ обеспечить хорошую работу разведчиков далеко за пределами США, в частности в странах Западной Африки, в которые Китай активно направляет свои инвестиции. Офицеры будут проходить подготовку в соответствии со своей специализацией по конкретному географическому региону. Отдельное внимание будет уделяться изучению местных языков, а также решению конкретных задач, с которыми сотрудник может столкнуться в долгосрочной перспективе.Кроме того, ЦРУ будет привлекать больше носителей мандаринского языка (наиболее распространенного диалекта китайского языка), вкладывать в технологии, а также сосредоточит свою деятельность на сборе информации о людях. Как именно новые методы отразятся в работе управления по России, телеканал не упоминает.Ведомство направило свою деятельность на борьбу с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года. По мнению некоторых источников, новые методы подготовки ознаменуют собой возврат к прежней линии, существовавшей до 2001 года.
https://ria.ru/20211125/sindrom-1760638204.html
https://ria.ru/20211009/zakharova-1753808441.html
сша
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751203132_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_d92233d1f54d8fc1177fb311172976e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, нато, мария захарова, россия
17:00 11.12.2021 (обновлено: 18:59 11.12.2021)
 
Захарова отреагировала на планы ЦРУ сфокусироваться на России и Китае

Представитель МИД Захарова о планах ЦРУ сфокусироваться на России: сами себе противоречат

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о намерении ЦРУ пересмотреть методы подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае.
Ранее об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Там отметили, что Центральное разведывательное управление более 20 лет было сосредоточено на борьбе с терроризмом. Многие бывшие офицеры говорят о необходимости вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств, добавило СМИ.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября, 00:27
СМИ: глава ЦРУ пригрозил России последствиями из-за "гаванского синдрома"
"Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам источников телеканала, это изменение позволит ЦРУ обеспечить хорошую работу разведчиков далеко за пределами США, в частности в странах Западной Африки, в которые Китай активно направляет свои инвестиции. Офицеры будут проходить подготовку в соответствии со своей специализацией по конкретному географическому региону. Отдельное внимание будет уделяться изучению местных языков, а также решению конкретных задач, с которыми сотрудник может столкнуться в долгосрочной перспективе.
Кроме того, ЦРУ будет привлекать больше носителей мандаринского языка (наиболее распространенного диалекта китайского языка), вкладывать в технологии, а также сосредоточит свою деятельность на сборе информации о людях. Как именно новые методы отразятся в работе управления по России, телеканал не упоминает.
Ведомство направило свою деятельность на борьбу с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года. По мнению некоторых источников, новые методы подготовки ознаменуют собой возврат к прежней линии, существовавшей до 2001 года.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2021
9 октября, 14:14
Захарова оценила планы ЦРУ отслеживать действия "агрессивной России"
 
В миреСШАКитайНАТОМария ЗахароваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30СМИ: при обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек
02:26"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и России
02:15Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
02:15Биолог назвал ранние признаки деменции
01:53Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
01:34Трамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с Путиным
01:31СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
01:15Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
00:56В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России
00:53Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину
00:44Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы
00:34В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году
23:58В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
23:32В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
23:28Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
23:02Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
23:00В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
22:49Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина
22:38В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
22:36У побережья Индонезии произошло землетрясение
Лента новостейМолния
СМИ: при обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и РоссииИнвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржахБиолог назвал ранние признаки деменцииПолиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчинуТрамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с ПутинымСМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеЭксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем годуВ Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" РоссииБайден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годыВ Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом годуВ Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИВ Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате КентуккиЛьвова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностьюВ Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиениеАмериканцы набросились на профессора, оскорбившего ПутинаВ Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессииУ побережья Индонезии произошло землетрясение