17:00 11.12.2021 (обновлено: 18:59 11.12.2021)
Захарова отреагировала на планы ЦРУ сфокусироваться на России и Китае
Представитель МИД Захарова о планах ЦРУ сфокусироваться на России: сами себе противоречат
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о намерении ЦРУ пересмотреть методы подготовки разведчиков, чтобы сфокусироваться на России и Китае.
Ранее об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Там отметили, что Центральное разведывательное управление более 20 лет было сосредоточено на борьбе с терроризмом. Многие бывшие офицеры говорят о необходимости вернуться к традиционной "тихой" деятельности, которая нужна для сбора разведданных, касающихся "сложных" государств, добавило СМИ.
"Ровно то, в чем США и НАТО (а также CNN) обвиняют Россию и Китай. Так можно заниматься разведывательной деятельностью одному государству против других или нельзя? Вот бы CNN получил ответ на этот вопрос от Вашингтона", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
По словам источников телеканала, это изменение позволит ЦРУ обеспечить хорошую работу разведчиков далеко за пределами США, в частности в странах Западной Африки, в которые Китай активно направляет свои инвестиции. Офицеры будут проходить подготовку в соответствии со своей специализацией по конкретному географическому региону. Отдельное внимание будет уделяться изучению местных языков, а также решению конкретных задач, с которыми сотрудник может столкнуться в долгосрочной перспективе.
Кроме того, ЦРУ будет привлекать больше носителей мандаринского языка (наиболее распространенного диалекта китайского языка), вкладывать в технологии, а также сосредоточит свою деятельность на сборе информации о людях. Как именно новые методы отразятся в работе управления по России, телеканал не упоминает.
Ведомство направило свою деятельность на борьбу с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года. По мнению некоторых источников, новые методы подготовки ознаменуют собой возврат к прежней линии, существовавшей до 2001 года.