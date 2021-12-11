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Правительство выделило средства для выплат малоимущим семьям
Правительство выделило средства для выплат малоимущим семьям - РИА Новости, 11.12.2021
Правительство выделило средства для выплат малоимущим семьям
Правительство выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T12:11
2021-12-11T13:26
общество
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Правительство выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба кабмина.Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей ввели по инициативе президента с 1 июля. Получать их могут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это примерно пять с половиной тысяч рублей в месяц.В пресс-службе отметили, что выплаты предназначены для семей, в которых растет более 1,3 миллиона детей. В июне на эти цели уже выделили 36,2 миллиарда рублей. Источником дополнительных средств станет резервный фонд.В ноябре правительство утвердило новый подход к определению границы бедности: показатель устанавливается на уровне прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года и ежеквартально увеличивается в зависимости от инфляции. Так, базовая граница бедности определена в 11 329 рублей, в первом квартале этого года — 11 581 рубль, во втором — 11 813 рублей, в третьем — 11 970 рублей. С учетом этого, по данным Росстата, в третьем квартале в России насчитывалось 16 миллионов человек с доходами ниже границы бедности, или 11 процентов населения. В Счетной палате отмечали, что практически 90 процентов из них — это семьи с детьми. Борьба с бедностью — одна из задач указа президента Владимира Путина о национальных целях. Так, к 2030 году ее уровень должен снизиться вдвое по сравнению с 2017 годом — тогда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 12,9 процентов населения.
https://ria.ru/20210823/dokhody-1746947719.html
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общество, правительство рф, михаил мишустин, россия
12:11 11.12.2021 (обновлено: 13:26 11.12.2021)
 
Правительство выделило средства для выплат малоимущим семьям

Правительство выделило около 14 миллиардов рублей для выплат малообеспеченным семьям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЖенщина с детской коляской в парке
Женщина с детской коляской в парке - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Правительство выделило почти 14 миллиардов рублей для выплат на детей из малообеспеченных семей, сообщает пресс-служба кабмина.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 миллиарда рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от восьми до 17 лет, которые растут в неполных семьях", — говорится в сообщении.

Ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей ввели по инициативе президента с 1 июля. Получать их могут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка — в среднем по стране это примерно пять с половиной тысяч рублей в месяц.
В пресс-службе отметили, что выплаты предназначены для семей, в которых растет более 1,3 миллиона детей. В июне на эти цели уже выделили 36,2 миллиарда рублей. Источником дополнительных средств станет резервный фонд.
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В ноябре правительство утвердило новый подход к определению границы бедности: показатель устанавливается на уровне прожиточного минимума за четвертый квартал 2020 года и ежеквартально увеличивается в зависимости от инфляции. Так, базовая граница бедности определена в 11 329 рублей, в первом квартале этого года — 11 581 рубль, во втором — 11 813 рублей, в третьем — 11 970 рублей.
С учетом этого, по данным Росстата, в третьем квартале в России насчитывалось 16 миллионов человек с доходами ниже границы бедности, или 11 процентов населения. В Счетной палате отмечали, что практически 90 процентов из них — это семьи с детьми.
Борьба с бедностью — одна из задач указа президента Владимира Путина о национальных целях. Так, к 2030 году ее уровень должен снизиться вдвое по сравнению с 2017 годом — тогда доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляла 12,9 процентов населения.
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ОбществоПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
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