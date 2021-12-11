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Володин оценил перспективу введения QR-кодов в общественных местах
Володин оценил перспективу введения QR-кодов в общественных местах - РИА Новости, 11.12.2021
Володин оценил перспективу введения QR-кодов в общественных местах
Принятие решений по правительственным законопроектам о QR-кодах в общественных местах на транспорте будет зависеть от ответов на важные общественные вопросы по... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:40
2021-12-11T10:40
общество
вячеслав володин
госдума рф
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Принятие решений по правительственным законопроектам о QR-кодах в общественных местах на транспорте будет зависеть от ответов на важные общественные вопросы по данной теме, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале."В понедельник, 13 декабря, состоятся заседания фракций в Государственной Думе. В них будут участвовать представители Правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе", - подчеркнул он.Политик пообещал проинформировать о результатах, а также отметил, что решения по проектам нужно принимать исходя из позиции, которую ранее озвучил президент РФ."Считаю правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства. Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти", - добавил он.Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, здоровье - общество, россия
10:40 11.12.2021
 
Володин оценил перспективу введения QR-кодов в общественных местах

Спикер Думы Володин: решения по QR-кодам зависят от ответов на общественные вопросы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДемонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске
Демонстрация проверки QR-кода в ресторане Bla Bla Bar в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Принятие решений по правительственным законопроектам о QR-кодах в общественных местах на транспорте будет зависеть от ответов на важные общественные вопросы по данной теме, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
"В понедельник, 13 декабря, состоятся заседания фракций в Государственной Думе. В них будут участвовать представители Правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе", - подчеркнул он.
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В Госдуме пообещали доработать проект о QR-кодах ко второму чтению
Политик пообещал проинформировать о результатах, а также отметил, что решения по проектам нужно принимать исходя из позиции, которую ранее озвучил президент РФ.
"Считаю правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства. Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок — любое навязанное решение можно обойти", - добавил он.
Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, которые предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте. До обсуждения законопроектов в Госдуме свои отзывы на них должны представить регионы, после чего комитет Госдумы по здравоохранению приступит к их рассмотрению и подготовке к первому чтению.
Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.
 
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