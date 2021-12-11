https://ria.ru/20211211/veterinar-1763245550.html

В России стала популярнее ветеринарная онлайн-помощь, показало исследование

В России стала популярнее ветеринарная онлайн-помощь, показало исследование - РИА Новости, 11.12.2021

В России стала популярнее ветеринарная онлайн-помощь, показало исследование

Число дистанционных обращений россиян к ветеринарам по поводу здоровья своих питомцев по страховке выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, при РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T09:37

2021-12-11T09:37

2021-12-11T09:37

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Число дистанционных обращений россиян к ветеринарам по поводу здоровья своих питомцев по страховке выросло почти в четыре раза по сравнению с прошлым годом, при этом чаще всего страхуют собак, говорится в исследовании банка "Зенит" и телеветеринарного сервиса "Ветэксперт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Онлайн-консультация ветеринара требуется в среднем более 3 тысячам клиентов. Если раньше больше страховали титулованных домашних животных, то из-за пандемии возрос спрос на полисы для кошек и собак независимо от их породы. "Средний возраст питомцев среди собак составляет 2,5 года, среди кошек - 3,3 года", - отмечается в исследовании.Владельцы собак чаще всего страхуют своих любимцев - на них приходится 71,6% полисов, открытых онлайн. Меньше полисов выдается на кошек - 28,3%. Активнее всего заботятся о жизни и здоровье своих питомцев жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.Развитие цифровых сервисов во время пандемии усилило спрос на страховые полисы со стороны населения. Кроме того, люди, ограниченные в возможностях передвижения, стали чаще обращаться за ветеринарной помощью онлайн, заключили специалисты.Исследование проводилось с 1 января 2020 года по 30 октября 2021 года на основании анализа продаж комиссионных продуктов банка и телеветеринарного сервиса во всех регионах России.

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общество, новосибирск, москва, россия