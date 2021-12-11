Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211211/vaktsina-1763307308.html
Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона
Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона - РИА Новости, 11.12.2021
Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона
Специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы изучили эффективность третьей бустерной дозы вакцины Pfizer против штаммов... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T22:24
2021-12-11T23:34
распространение коронавируса
в мире
израиль
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
дельта-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_0:60:3078:1791_1920x0_80_0_0_ae23136e8a5d1d8e8e85d699e2bbd91f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек — РИА Новости. Специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы изучили эффективность третьей бустерной дозы вакцины Pfizer против штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта".Так, для исследования вакцинированных сотрудников центра разделили на две группы. В первую вошли те, кто получил вторую инъекцию пять-шесть месяцев назад и уже имеет право поставить третью, а во вторую включили уже получивших бустерную прививку.Медики изучали сыворотку крови испытуемых и сравнили способность антител нейтрализовать штаммы "омикрон" и "дельта".Как заявила на виртуальной пресс-конференции одна из руководителей научной работы профессор Гили Регев Йохай, люди, которые получили вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против омикрона, но у них есть защита против варианта "дельта". Такую ситуацию она назвала тревожной.Профессор подчеркнула, что ученые пока не знают, уменьшается ли защита со временем, это станет объектом новых исследований.
https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3c56071e186b804360a5151b943a4db4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса
22:24 11.12.2021 (обновлено: 23:34 11.12.2021)
 
Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона

Только третья доза вакцины Pfizer защищает от штамма "омикрон", показало исследование

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц на фоне логотипа Pfizer
Шприц на фоне логотипа Pfizer - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек — РИА Новости. Специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы изучили эффективность третьей бустерной дозы вакцины Pfizer против штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта".
Так, для исследования вакцинированных сотрудников центра разделили на две группы. В первую вошли те, кто получил вторую инъекцию пять-шесть месяцев назад и уже имеет право поставить третью, а во вторую включили уже получивших бустерную прививку.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11:05Распространение коронавируса
Вирусолог рассказал, как эволюционирует коронавирус
Медики изучали сыворотку крови испытуемых и сравнили способность антител нейтрализовать штаммы "омикрон" и "дельта".
Как заявила на виртуальной пресс-конференции одна из руководителей научной работы профессор Гили Регев Йохай, люди, которые получили вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против омикрона, но у них есть защита против варианта "дельта". Такую ситуацию она назвала тревожной.

"Но хорошая новость в том, что после бустерной дозы она возрастает в сотни раз и появляется значительная защита. <...> Эта защита ниже, чем способность нейтрализовать дельту, примерно в четыре раза, но тем не менее она есть, и это внушает оптимизм", — добавила Регев Йохай.

Профессор подчеркнула, что ученые пока не знают, уменьшается ли защита со временем, это станет объектом новых исследований.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
Посмотреть
 
Распространение коронавирусаВ миреИзраильКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаДельта-штамм коронавируса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30СМИ: при обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек
02:26"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и России
02:15Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
02:15Биолог назвал ранние признаки деменции
01:53Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
01:34Трамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с Путиным
01:31СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
01:15Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
00:56В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России
00:53Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину
00:44Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы
00:34В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году
23:58В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
23:32В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
23:28Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
23:02Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
23:00В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
22:49Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина
22:38В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
22:36У побережья Индонезии произошло землетрясение
Лента новостейМолния
СМИ: при обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и РоссииИнвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржахБиолог назвал ранние признаки деменцииПолиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчинуТрамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с ПутинымСМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеЭксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем годуВ Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" РоссииБайден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годыВ Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом годуВ Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИВ Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате КентуккиЛьвова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностьюВ Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиениеАмериканцы набросились на профессора, оскорбившего ПутинаВ Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессииУ побережья Индонезии произошло землетрясение