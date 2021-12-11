https://ria.ru/20211211/vaktsina-1763307308.html
Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона
Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона - РИА Новости, 11.12.2021
Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона
Специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы изучили эффективность третьей бустерной дозы вакцины Pfizer против штаммов... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T22:24
2021-12-11T22:24
2021-12-11T23:34
распространение коронавируса
в мире
израиль
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
дельта-штамм коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_0:60:3078:1791_1920x0_80_0_0_ae23136e8a5d1d8e8e85d699e2bbd91f.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 11 дек — РИА Новости. Специалисты крупнейшего израильского медицинского центра имени Хаима Шибы изучили эффективность третьей бустерной дозы вакцины Pfizer против штаммов коронавируса "омикрон" и "дельта".Так, для исследования вакцинированных сотрудников центра разделили на две группы. В первую вошли те, кто получил вторую инъекцию пять-шесть месяцев назад и уже имеет право поставить третью, а во вторую включили уже получивших бустерную прививку.Медики изучали сыворотку крови испытуемых и сравнили способность антител нейтрализовать штаммы "омикрон" и "дельта".Как заявила на виртуальной пресс-конференции одна из руководителей научной работы профессор Гили Регев Йохай, люди, которые получили вторую дозу вакцины пять или шесть месяцев назад, не обладают никакой нейтрализующей способностью против омикрона, но у них есть защита против варианта "дельта". Такую ситуацию она назвала тревожной.Профессор подчеркнула, что ученые пока не знают, уменьшается ли защита со временем, это станет объектом новых исследований.
https://ria.ru/20211211/koronavirus-1763253924.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600571555_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_3c56071e186b804360a5151b943a4db4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, дельта-штамм коронавируса
22:24 11.12.2021 (обновлено: 23:34 11.12.2021)
Стало известно, сколько доз вакцины Pfizer нужно для защиты от омикрона
Только третья доза вакцины Pfizer защищает от штамма "омикрон", показало исследование