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Двести тысяч человек остались без света в США из-за урагана, сообщили СМИ
Двести тысяч человек остались без света в США из-за урагана, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.12.2021
Двести тысяч человек остались без света в США из-за урагана, сообщили СМИ
Обрушившийся на восточные американские штаты ураган оставил без электричества 200 тысяч человек, сообщает FoxNews. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T20:16
2021-12-11T20:46
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кентукки
иллинойс
теннесси
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Обрушившийся на восточные американские штаты ураган оставил без электричества 200 тысяч человек, сообщает FoxNews.По данным телеканала, порядка 138 тысяч пользователей заявили об отсутствии электричества в штате Теннесси, порядка 72 тысяч - в Кентукки.Ранее торнадо в Иллинойсе обрушил склад онлайн-ритейлера Amazon, как минимум, два человека погибли, в здании могли находиться от 50 до 100 человек.Торнадо и ураганы накрыли целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в регионе в результате торнадо на востоке США может превысить 50 человек.
https://ria.ru/20211211/uragan-1763298081.html
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в мире, арканзас, сша, миссури, кентукки, иллинойс, теннесси
20:16 11.12.2021 (обновлено: 20:46 11.12.2021)
 
Двести тысяч человек остались без света в США из-за урагана, сообщили СМИ

FoxNews: ураган оставил без света 200 тысяч человек в штатах Кентукки и Теннесси в США

© REUTERS / Cheney OrrПоследствия урагана в Эрлингтоне, Кентукки
Последствия урагана в Эрлингтоне, Кентукки - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© REUTERS / Cheney Orr
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Обрушившийся на восточные американские штаты ураган оставил без электричества 200 тысяч человек, сообщает FoxNews.
По данным телеканала, порядка 138 тысяч пользователей заявили об отсутствии электричества в штате Теннесси, порядка 72 тысяч - в Кентукки.
Ранее торнадо в Иллинойсе обрушил склад онлайн-ритейлера Amazon, как минимум, два человека погибли, в здании могли находиться от 50 до 100 человек.
Торнадо и ураганы накрыли целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в регионе в результате торнадо на востоке США может превысить 50 человек.
Последствия урагана в Эрлингтоне, Кентукки - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
19:26
Более 70 человек погибли из-за урагана в американском штате Кентукки
 
В миреАрканзасСШАМиссуриКентуккиИллинойсТеннесси
 
 
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