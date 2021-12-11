https://ria.ru/20211211/uragan-1763301255.html

Двести тысяч человек остались без света в США из-за урагана, сообщили СМИ

Двести тысяч человек остались без света в США из-за урагана, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.12.2021

Двести тысяч человек остались без света в США из-за урагана, сообщили СМИ

Обрушившийся на восточные американские штаты ураган оставил без электричества 200 тысяч человек, сообщает FoxNews. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T20:16

2021-12-11T20:16

2021-12-11T20:46

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Обрушившийся на восточные американские штаты ураган оставил без электричества 200 тысяч человек, сообщает FoxNews.По данным телеканала, порядка 138 тысяч пользователей заявили об отсутствии электричества в штате Теннесси, порядка 72 тысяч - в Кентукки.Ранее торнадо в Иллинойсе обрушил склад онлайн-ритейлера Amazon, как минимум, два человека погибли, в здании могли находиться от 50 до 100 человек.Торнадо и ураганы накрыли целый ряд американских штатов, в частности Иллинойс, Миссури, Арканзас, Кентукки и Теннесси. Один человек погиб из-за стихии в доме престарелых в Арканзасе. Три человека погибли в штате Теннесси. Губернатор штата Кентукки Энди Бешир считает, что число погибших в регионе в результате торнадо на востоке США может превысить 50 человек.

https://ria.ru/20211211/uragan-1763298081.html

арканзас

сша

миссури

кентукки

иллинойс

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в мире, арканзас, сша, миссури, кентукки, иллинойс, теннесси