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Слабоумие и отвага. Польша выдвинула ультиматум России
Премьер Польши выдвинул ультиматум России - РИА Новости, 11.12.2021
Слабоумие и отвага. Польша выдвинула ультиматум России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica выдвинул ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T02:06
2021-12-11T02:06
в мире
сша
европа
германия
польша
владимир путин
балтийское море
северный поток — 2
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica выдвинул ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами.Политик считает, что Москва "исследует границы дозволенного" и хочет "разделить Европу".По его мнению, Запад в лице этой части света покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода "Северный поток — 2", который, по словам Моравецкого, "должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в ФРГ компании-оператора Nord Stream 2 AG.В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе. Россия призывает перестать упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20211124/pushkov-1760456841.html
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в мире, сша, европа, германия, польша, владимир путин, балтийское море, северный поток — 2, матеуш моравецкий, nord stream 2 ag, россия
02:06 11.12.2021
 
Премьер Польши выдвинул ультиматум России

Премьер Польши Моравецкий: Россия должна решить, будет ли она с Европой или против Европы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica выдвинул ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами.
Политик считает, что Москва "исследует границы дозволенного" и хочет "разделить Европу".

"Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы", — утверждает Моравецкий.

По его мнению, Запад в лице этой части света покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода "Северный поток — 2", который, по словам Моравецкого, "должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой".
"Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций", — заявил польский премьер.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в ФРГ компании-оператора Nord Stream 2 AG.
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Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе. Россия призывает перестать упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 16:13
В Польше заявили, что России не нужен "Северный поток — 2"
 
В миреСШАЕвропаГерманияПольшаВладимир ПутинБалтийское мореСеверный поток — 2Матеуш МоравецкийNord Stream 2 AGРоссия
 
 
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