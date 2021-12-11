Слабоумие и отвага. Польша выдвинула ультиматум России

Премьер Польши выдвинул ультиматум России
Премьер Польши Моравецкий: Россия должна решить, будет ли она с Европой или против Европы
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica выдвинул ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами.
Политик считает, что Москва "исследует границы дозволенного" и хочет "разделить Европу".
"Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы", — утверждает Моравецкий.
По его мнению, Запад в лице этой части света покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода "Северный поток — 2", который, по словам Моравецкого, "должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой".
"Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций", — заявил польский премьер.
"Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в ФРГ компании-оператора Nord Stream 2 AG.
В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.
Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе. Россия призывает перестать упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.
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