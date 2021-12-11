https://ria.ru/20211211/ultimatum-1763235185.html

Слабоумие и отвага. Польша выдвинула ультиматум России

Премьер Польши выдвинул ультиматум России - РИА Новости, 11.12.2021

Слабоумие и отвага. Польша выдвинула ультиматум России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica выдвинул ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T02:06

2021-12-11T02:06

2021-12-11T02:06

в мире

сша

европа

германия

польша

владимир путин

балтийское море

северный поток — 2

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в беседе с газетой la Repubblica выдвинул ультиматум России по поводу дальнейших взаимоотношений с европейскими странами.Политик считает, что Москва "исследует границы дозволенного" и хочет "разделить Европу".По его мнению, Запад в лице этой части света покажет слабость, если даст согласие на запуск газопровода "Северный поток — 2", который, по словам Моравецкого, "должен был стать символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой"."Северный поток — 2" — газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Строительство закончилось 10 сентября. Для ввода в эксплуатацию необходимо завершить процесс сертификации в ФРГ компании-оператора Nord Stream 2 AG.В середине ноября регулятор приостановил процедуру до тех пор, пока Nord Stream 2 AG не создаст немецкую "дочку" и не подаст заново пакет документов.Против "Северного потока — 2" активно выступают США и Украина. Москва не раз заявляла, что это коммерческий проект, выгодный и России, и Европе. Россия призывает перестать упоминать газопровод в контексте какой-либо политизации. Президент Владимир Путин называл полной чушью и бредом утверждения об использовании газа как оружия.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20211124/pushkov-1760456841.html

https://ria.ru/20211103/potok-1757579109.html

сша

европа

германия

польша

балтийское море

россия

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