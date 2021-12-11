https://ria.ru/20211211/ukrashenie-1763290115.html
Москву украсили ко Дню Конституции
Москву украсили ко Дню Конституции - РИА Новости, 11.12.2021
Москву украсили ко Дню Конституции
Москву украсили ко Дню Конституции, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:59
2021-12-11T17:59
2021-12-11T17:59
общество
москва
центральный телеграф
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новый арбат
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Москву украсили ко Дню Конституции, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Столицу украсили ко Дню Конституции. 400 праздничных плакатов разместились на рекламных билбордах и афишных стендах. Тематическое панно и флаги в цветах триколора украсили фасад здания Государственной Думы РФ. Флаги в цветах триколора украсили и фасад Совета Федерации. На цифровых билбордах, медиафасадах домов №8 и №28 на Новом Арбате и здании Центрального телеграфа транслируются праздничные видеоткрытки", - говорится в сообщении.Отмечается, что 12 декабря на домах-книжках на Новом Арбате можно увидеть тематическое видео.
https://ria.ru/20211201/moskva-1761729709.html
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общество, москва, центральный телеграф, совет федерации рф, новый арбат, городское хозяйство москвы, россия
Москву украсили ко Дню Конституции
Москву украсили ко Дню Конституции