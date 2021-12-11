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В ДНР заявили об украинских танках в населенных пунктах Донбасса

В ДНР заявили об украинских танках в населенных пунктах Донбасса - РИА Новости, 11.12.2021

В ДНР заявили об украинских танках в населенных пунктах Донбасса

Украинские силовики доставили в Донбасс тяжелое вооружение, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики. РИА Новости, 11.12.2021

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ДОНЕЦК, 11 дек — РИА Новости. Украинские силовики доставили в Донбасс тяжелое вооружение, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики."Киевские оккупанты разместили девять единиц военной техники в двух подконтрольных Украине населенных пунктах", — сказал он.По словам представителя ведомства, среди обнаруженной техники и вооружения были минометы "Василек" и танки Т-80.Также в Народной милиции ДНР сообщили, что перехватили у линии соприкосновения беспилотник "Валькирия" 54-й бригады Вооруженных сил Украины. Дрон обнаружили и приземлили в районе поселка шахты "Октябрьская".В ведомстве полагают, что с помощью этого беспилотника силовики вели разведку и готовили данные для обстрелов. Кроме того, из расшифровки данных летательного аппарата стало известно, что "очередным объектом для нанесения огневого удара, вероятнее всего, была Городская больница № 21".

https://ria.ru/20211211/donbass-1763269153.html

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