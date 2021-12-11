17:49 11.12.2021 (обновлено: 19:15 11.12.2021)
На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Генштаб Украины засекретил данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Украинский Генштаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе, сообщили "Украинские новости".
"Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил относится к служебной, <…> является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит", — ответили в военном ведомстве на запрос издания.
Как сообщали украинские военные, они впервые применили в зоне конфликта турецкий ударный дрон и уничтожили гаубицу противника.
Кроме того, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы впервые использовали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе.
4 декабря, 04:17Bloomberg раскрыл детали о поставках турецких дронов на Украину