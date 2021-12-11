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На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе - РИА Новости, 11.12.2021
На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе
Украинский Генштаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе, сообщили "Украинские новости". РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:49
2021-12-11T19:15
в мире
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нато
javelin (птрк)
ситуация в днр и лнр
россия
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КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Украинский Генштаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе, сообщили "Украинские новости".Как сообщали украинские военные, они впервые применили в зоне конфликта турецкий ударный дрон и уничтожили гаубицу противника.Кроме того, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы впервые использовали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе.
https://ria.ru/20211204/bespilotnik-1762140701.html
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в мире, киев, нато, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, россия
17:49 11.12.2021 (обновлено: 19:15 11.12.2021)
 
На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

Генштаб Украины засекретил данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperАмериканский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии
Американский военный производит выстрел из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin во время учений в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Фото : Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper
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КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Украинский Генштаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе, сообщили "Украинские новости".

"Информация о применении разведывательно-ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin в районе проведения операции Объединенных сил относится к служебной, <…> является информацией с ограниченным доступом и разглашению не подлежит", — ответили в военном ведомстве на запрос издания.

Как сообщали украинские военные, они впервые применили в зоне конфликта турецкий ударный дрон и уничтожили гаубицу противника.
Кроме того, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы впервые использовали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе.
Турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 - РИА Новости, 1920, 04.12.2021
4 декабря, 04:17
Bloomberg раскрыл детали о поставках турецких дронов на Украину
 
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