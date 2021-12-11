https://ria.ru/20211211/ukraina-1763289169.html

На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе - РИА Новости, 11.12.2021

На Украине засекретили данные о применении Bayraktar и Javelin в Донбассе

Украинский Генштаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе, сообщили "Украинские новости". РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T17:49

2021-12-11T17:49

2021-12-11T19:15

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КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Украинский Генштаб засекретил данные об использовании беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в Донбассе, сообщили "Украинские новости".Как сообщали украинские военные, они впервые применили в зоне конфликта турецкий ударный дрон и уничтожили гаубицу противника.Кроме того, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что вооруженные силы впервые использовали американский противотанковый ракетный комплекс Javelin во время боевых действий в Донбассе.

https://ria.ru/20211204/bespilotnik-1762140701.html

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2021

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в мире, киев, нато, javelin (птрк), ситуация в днр и лнр, россия