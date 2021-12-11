Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211211/ukraina-1763273291.html
Сенатор напомнил Киеву, к чему приводит сотрудничество с США
Сенатор напомнил Киеву, к чему приводит сотрудничество с США - РИА Новости, 11.12.2021
Сенатор напомнил Киеву, к чему приводит сотрудничество с США
Украинским политикам нужно учитывать важный фактор в сотрудничестве с американскими покровителями — "помощь" Вашингтона приводит к политическому кризису в... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T15:03
2021-12-11T17:25
киев
белоруссия
джо байден
мвд украины
владимир зеленский
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
военно-морские силы украины
сергей цеков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинским политикам нужно учитывать важный фактор в сотрудничестве с американскими покровителями — "помощь" Вашингтона приводит к политическому кризису в странах, как это, например, произошло в Афганистане, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя американскую помощь Киеву по обустройству границы.Государственная пограничная служба Украины и посольство США начали проект по усилению безопасности на украинской границе с восточной и северной сторон, который предусматривает финансирование от Вашингтона в размере 20 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба МВД Украины. Эта инициатива предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки."Украина настроена на провокации (против России. — прим. ред.), выполняя "серьезные задачи", порученные США", — сказал Цеков, напомнив о недавней провокации с участием украинского судна в Керченском проливе.По его мнению, в этом же контексте следует рассматривать "укрепление" границы Украины с Россией и Белоруссией. "Понятно, что никто не посягает на территорию Украины и ее границы", — сказал политик.Цеков отметил, что любое сотрудничество с США не пойдет на пользу Киеву. "У них же есть пример Афганистана, когда "помощь" Вашингтона привела страну к политическому кризису, народ бедствует", — заключил законодатель.ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html
киев
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_161:0:2745:1938_1920x0_80_0_0_cf641c716eb089f0af52d78ed17a3d6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, белоруссия, джо байден, мвд украины, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, сергей цеков, ситуация на украине, россия
15:03 11.12.2021 (обновлено: 17:25 11.12.2021)
 
Сенатор напомнил Киеву, к чему приводит сотрудничество с США

Сенатор Цеков: Киеву надо знать, что "помощь" США приведет к политическому кризису

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинским политикам нужно учитывать важный фактор в сотрудничестве с американскими покровителями — "помощь" Вашингтона приводит к политическому кризису в странах, как это, например, произошло в Афганистане, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя американскую помощь Киеву по обустройству границы.
Государственная пограничная служба Украины и посольство США начали проект по усилению безопасности на украинской границе с восточной и северной сторон, который предусматривает финансирование от Вашингтона в размере 20 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба МВД Украины. Эта инициатива предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки.
Корабль управления Донбасс ВМС Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 08:33
Сенатор назвал инцидент с украинским кораблем в Черном море наглой вылазкой
"Украина настроена на провокации (против России. — прим. ред.), выполняя "серьезные задачи", порученные США", — сказал Цеков, напомнив о недавней провокации с участием украинского судна в Керченском проливе.
По его мнению, в этом же контексте следует рассматривать "укрепление" границы Украины с Россией и Белоруссией. "Понятно, что никто не посягает на территорию Украины и ее границы", — сказал политик.
Цеков отметил, что любое сотрудничество с США не пойдет на пользу Киеву. "У них же есть пример Афганистана, когда "помощь" Вашингтона привела страну к политическому кризису, народ бедствует", — заключил законодатель.
ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
 
КиевБелоруссияДжо БайденМВД УкраиныВладимир ЗеленскийФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Военно-морские силы УкраиныСергей ЦековСитуация на УкраинеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:30СМИ: при обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек
02:26"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и России
02:15Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
02:15Биолог назвал ранние признаки деменции
01:53Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
01:34Трамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с Путиным
01:31СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
01:15Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
00:56В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России
00:53Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину
00:44Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы
00:34В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году
23:58В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
23:32В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
23:28Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
23:02Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
23:00В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
22:49Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина
22:38В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
22:36У побережья Индонезии произошло землетрясение
Лента новостейМолния
СМИ: при обрушении склада из-за урагана в Иллинойсе погибли шесть человек"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и РоссииИнвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржахБиолог назвал ранние признаки деменцииПолиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчинуТрамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с ПутинымСМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеЭксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем годуВ Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" РоссииБайден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годыВ Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом годуВ Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИВ Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате КентуккиЛьвова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностьюВ Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиениеАмериканцы набросились на профессора, оскорбившего ПутинаВ Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессииУ побережья Индонезии произошло землетрясение