https://ria.ru/20211211/ukraina-1763273291.html

Сенатор напомнил Киеву, к чему приводит сотрудничество с США

Сенатор напомнил Киеву, к чему приводит сотрудничество с США - РИА Новости, 11.12.2021

Сенатор напомнил Киеву, к чему приводит сотрудничество с США

Украинским политикам нужно учитывать важный фактор в сотрудничестве с американскими покровителями — "помощь" Вашингтона приводит к политическому кризису в... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T15:03

2021-12-11T15:03

2021-12-11T17:25

киев

белоруссия

джо байден

мвд украины

владимир зеленский

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

военно-морские силы украины

сергей цеков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинским политикам нужно учитывать важный фактор в сотрудничестве с американскими покровителями — "помощь" Вашингтона приводит к политическому кризису в странах, как это, например, произошло в Афганистане, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя американскую помощь Киеву по обустройству границы.Государственная пограничная служба Украины и посольство США начали проект по усилению безопасности на украинской границе с восточной и северной сторон, который предусматривает финансирование от Вашингтона в размере 20 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба МВД Украины. Эта инициатива предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки."Украина настроена на провокации (против России. — прим. ред.), выполняя "серьезные задачи", порученные США", — сказал Цеков, напомнив о недавней провокации с участием украинского судна в Керченском проливе.По его мнению, в этом же контексте следует рассматривать "укрепление" границы Украины с Россией и Белоруссией. "Понятно, что никто не посягает на территорию Украины и ее границы", — сказал политик.Цеков отметил, что любое сотрудничество с США не пойдет на пользу Киеву. "У них же есть пример Афганистана, когда "помощь" Вашингтона привела страну к политическому кризису, народ бедствует", — заключил законодатель.ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.

https://ria.ru/20211210/korabl-1763060090.html

киев

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, белоруссия, джо байден, мвд украины, владимир зеленский, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), военно-морские силы украины, сергей цеков, ситуация на украине, россия