15:03 11.12.2021 (обновлено: 17:25 11.12.2021)
Сенатор напомнил Киеву, к чему приводит сотрудничество с США
Сенатор Цеков: Киеву надо знать, что "помощь" США приведет к политическому кризису
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинским политикам нужно учитывать важный фактор в сотрудничестве с американскими покровителями — "помощь" Вашингтона приводит к политическому кризису в странах, как это, например, произошло в Афганистане, заявил РИА Новости в субботу сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя американскую помощь Киеву по обустройству границы.
Государственная пограничная служба Украины и посольство США начали проект по усилению безопасности на украинской границе с восточной и северной сторон, который предусматривает финансирование от Вашингтона в размере 20 миллионов долларов, сообщила в субботу пресс-служба МВД Украины. Эта инициатива предусматривает возможность предоставления Госпогранслужбе беспилотных авиационных систем, спецтранспорта, средств видеомониторинга, связи, экипировки.
"Украина настроена на провокации (против России. — прим. ред.), выполняя "серьезные задачи", порученные США", — сказал Цеков, напомнив о недавней провокации с участием украинского судна в Керченском проливе.
По его мнению, в этом же контексте следует рассматривать "укрепление" границы Украины с Россией и Белоруссией. "Понятно, что никто не посягает на территорию Украины и ее границы", — сказал политик.
Цеков отметил, что любое сотрудничество с США не пойдет на пользу Киеву. "У них же есть пример Афганистана, когда "помощь" Вашингтона привела страну к политическому кризису, народ бедствует", — заключил законодатель.
ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.