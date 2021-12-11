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Узбекистанца в одежде с российской символикой не пустили на Украину

Узбекистанца в одежде с российской символикой не пустили на Украину - РИА Новости, 11.12.2021

Узбекистанца в одежде с российской символикой не пустили на Украину

Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну гражданина Узбекистана, который прилетел в одежде с символикой РФ, формальным поводом для этого... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T12:31

2021-12-11T12:31

2021-12-11T12:31

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КИЕВ, 11 дек – РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины не пустила в страну гражданина Узбекистана, который прилетел в одежде с символикой РФ, формальным поводом для этого стало то, что он не смог подтвердить цель поездки, сообщила пресс-служба ведомства в субботу утром."На днях в пункте пропуска "Борисполь" отказали во въезде в Украину гражданину Узбекистана, прилетевшему в одежде с российской символикой", - говорится в сообщении ведомства в Facebook, где отмечается, что на одежде мужчины были изображения российских флага и герба и надпись "Russian national team".Госпогранслужба отмечает, что во время "углубленной проверки" гражданин Узбекистана "сам понял, что нарядился не совсем соответственно и извинился перед всеми украинцами". "Но это не помогло иностранцу пересечь украинскую границу, потому что во время пограничного контроля выяснилось, что он не может подтвердить цель поездки", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что целью своего визита мужчина назвал покупку трактора, при этом никак не смог это подтвердить."Во время опроса он не смог объяснить ничего ни о своей ферме, ни о том, у кого и какой трактор хочет купить. При этом у путешественника не было с собой денег не то, что на покупку сельхозтехники, но даже на бронирование отеля… "Фермер" вылетел в Ташкент обратным рейсом", - добавили в Госпогранслужбе.

https://radiosputnik.ria.ru/20211210/narochnitskaya-1763084456.html

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в мире, украина, узбекистан, ташкент, россия