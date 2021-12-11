https://ria.ru/20211211/ukraina-1763249694.html

В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский - РИА Новости, 11.12.2021

В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет после провокации ВМС Украины в Азовском море предложил украинским кораблям сменить флаг на пиратский. РИА Новости, 11.12.2021

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2021-12-11T10:14

2021-12-11T10:14

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

военно-морские силы украины

михаил шеремет

азовское море

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет после провокации ВМС Украины в Азовском море предложил украинским кораблям сменить флаг на пиратский.ФСБ России в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.Декабрьский инцидент – не первый с кораблями ВМС Украины в азово-черноморской акватории. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211210/ukraina-1763127343.html

севастополь

азовское море

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севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, военно-морские силы украины, михаил шеремет, азовское море, россия