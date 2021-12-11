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В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский - РИА Новости, 11.12.2021
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет после провокации ВМС Украины в Азовском море предложил украинским кораблям сменить флаг на пиратский. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:14
2021-12-11T10:14
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
военно-морские силы украины
михаил шеремет
азовское море
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет после провокации ВМС Украины в Азовском море предложил украинским кораблям сменить флаг на пиратский.ФСБ России в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.Декабрьский инцидент – не первый с кораблями ВМС Украины в азово-черноморской акватории. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
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севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, военно-морские силы украины, михаил шеремет, азовское море, россия
10:14 11.12.2021
 
В Госдуме предложили ВМС Украины сменить флаг на пиратский

Депутат Госдумы Шеремет предложил украинским кораблям сменить флаг на пиратский

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДепутат Госдумы Михаил Шеремет
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет после провокации ВМС Украины в Азовском море предложил украинским кораблям сменить флаг на пиратский.
ФСБ России в четверг заявила, что корабль управления "Донбасс" ВМС Украины движется в сторону Керченского пролива, требования изменить курс не выполняет. Позже корабль взял обратный курс. Действия экипажа спецслужба расценила как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания.
"Украинские власти постепенно скатываются до уровня пиратов, пытаясь промышлять разбоем и провокациями. Думаю, было бы честно, если бы украинский флот сменил флаги и вместо нынешнего водрузил пиратский черный с черепом человека и костями", - сказал РИА Новости Шеремет.
Декабрьский инцидент – не первый с кораблями ВМС Украины в азово-черноморской акватории. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
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СевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФВоенно-морские силы УкраиныМихаил ШереметАзовское мореРоссия
 
 
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