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В Крыму предупредили о возможности новых провокаций Украины у границ России
В Крыму предупредили о возможности новых провокаций Украины у границ России - РИА Новости, 11.12.2021
В Крыму предупредили о возможности новых провокаций Украины у границ России
Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов считает, что украинские власти, поддерживаемые... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T09:51
2021-12-11T09:51
в мире
украина
республика крым
джо байден
владимир зеленский
георгий мурадов
военно-морские силы украины
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов считает, что украинские власти, поддерживаемые американцами, могут пойти на новые провокации в азово-черноморской акватории.ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.По его словам, подобная политика Украины и ее заокеанских кураторов является "чистой воды провокацией и посягательством на территориальную целостность России".Декабрьский инцидент – не первый с кораблями ВМС Украины в азово-черноморской акватории. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
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в мире, украина, республика крым, джо байден, владимир зеленский, георгий мурадов, военно-морские силы украины, черное море, ситуация в днр и лнр, россия
09:51 11.12.2021
 
В Крыму предупредили о возможности новых провокаций Украины у границ России

Постпред Крыма Мурадов предупредил о возможности новых провокаций Украины у границ России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов считает, что украинские власти, поддерживаемые американцами, могут пойти на новые провокации в азово-черноморской акватории.
ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
"Этот инцидент в Азовском море - часть провокационной политики, которая выработана и внедрена американцами вместе с украинскими националистами в виде так называемой международной платформы по "деоккупации" Крыма. Провокации эти будут множиться и приобретать разнообразный характер", - заявил Мурадов РИА Новости.
По его словам, подобная политика Украины и ее заокеанских кураторов является "чистой воды провокацией и посягательством на территориальную целостность России".
"Я думаю, что это будет продолжаться. Мы должны быть бдительны. Слава богу, все наши службы действует четко, скоординированно и, убежден, будут эффективно противостоять провокациям", - сказал Мурадов.
Декабрьский инцидент – не первый с кораблями ВМС Украины в азово-черноморской акватории. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
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В миреУкраинаРеспублика КрымДжо БайденВладимир ЗеленскийГеоргий МурадовВоенно-морские силы УкраиныЧерное мореСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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