В Крыму предупредили о возможности новых провокаций Украины у границ России
Постпред Крыма Мурадов предупредил о возможности новых провокаций Украины у границ России
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета министров Республики Крым Георгий Мурадов в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов считает, что украинские власти, поддерживаемые американцами, могут пойти на новые провокации в азово-черноморской акватории.
ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.
"Этот инцидент в Азовском море - часть провокационной политики, которая выработана и внедрена американцами вместе с украинскими националистами в виде так называемой международной платформы по "деоккупации" Крыма. Провокации эти будут множиться и приобретать разнообразный характер", - заявил Мурадов РИА Новости.
По его словам, подобная политика Украины и ее заокеанских кураторов является "чистой воды провокацией и посягательством на территориальную целостность России".
"Я думаю, что это будет продолжаться. Мы должны быть бдительны. Слава богу, все наши службы действует четко, скоординированно и, убежден, будут эффективно противостоять провокациям", - сказал Мурадов.
Декабрьский инцидент – не первый с кораблями ВМС Украины в азово-черноморской акватории. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.