https://ria.ru/20211211/ukraina-1763246914.html

В Крыму предупредили о возможности новых провокаций Украины у границ России

В Крыму предупредили о возможности новых провокаций Украины у границ России - РИА Новости, 11.12.2021

В Крыму предупредили о возможности новых провокаций Украины у границ России

Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов считает, что украинские власти, поддерживаемые... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T09:51

2021-12-11T09:51

2021-12-11T09:51

в мире

украина

республика крым

джо байден

владимир зеленский

георгий мурадов

военно-морские силы украины

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов считает, что украинские власти, поддерживаемые американцами, могут пойти на новые провокации в азово-черноморской акватории.ФСБ России в четверг вечером заявила, что корабль ВМС Украины "Донбасс" движется в сторону Керченского пролива и не выполняет требования изменить курс. Действия его экипажа в ФСБ расценили как провокационные и угрожающие безопасности мореплавания. Эти события совпали по времени с разговором президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Корабль лег на обратный курс в то же время, когда появилась информация о завершении переговоров.По его словам, подобная политика Украины и ее заокеанских кураторов является "чистой воды провокацией и посягательством на территориальную целостность России".Декабрьский инцидент – не первый с кораблями ВМС Украины в азово-черноморской акватории. В ноябре 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Нарушивших границу военных 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц, корабли передали украинской стороне в ноябре.

https://ria.ru/20211211/razgrom-1763243274.html

украина

республика крым

черное море

россия

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в мире, украина, республика крым, джо байден, владимир зеленский, георгий мурадов, военно-морские силы украины, черное море, ситуация в днр и лнр, россия