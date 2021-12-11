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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211211/trailer-1763078210.html
Вышел трейлер боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
Вышел трейлер боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" - РИА Новости, 11.12.2021
Вышел трейлер боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"
На YouTube-канале кинокомпании STXfilms опубликовали первый трейлер нового шпионского боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" с Джейсоном... РИА Новости, 11.12.2021
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании STXfilms опубликовали первый трейлер нового шпионского боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Это пятая совместная работа режиссера и актера. Стэйтем играет в фильме суперагента с необычным именем Орсун Фортуна. Шпиону поручают разыскать украденную военную разработку и не допустить, чтобы она попала в руки к преступникам — особенно к миллиардеру и торговцу оружием Грэгу Симмондсу (Хью Грант).И хотя Орсун — настоящий профессионал, без напарников ему не выполнить эту миссию. Он собирает команду, состоящую из лучших оперативников. Но ключом их тайной операции становится кинозвезда по имени Дэнни Франческо (Джош Хартнетт). Его делают приманкой для Симмондса. Миллиардер оказывается большим поклонником актера. Помимо запутанных сюжетных линий, в фильме также будут зрелищные экшен-сцены и остроумные шутки.В новой картине Гая Ричи также снялись Обри Плаза ("Парки и зоны отдыха"), Кэри Элвес ("Принцесса-невеста", "Пила. Игра на выживание"), музыкант Bugzy Malone (Аарон Дэвис) и другие. Премьера боевика в российских кинотеатрах состоится 20 января 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, хью грант
06:10 11.12.2021
 
Вышел трейлер боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Вышел трейлер нового шпионского боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. На YouTube-канале кинокомпании STXfilms опубликовали первый трейлер нового шпионского боевика Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Это пятая совместная работа режиссера и актера.
Стэйтем играет в фильме суперагента с необычным именем Орсун Фортуна. Шпиону поручают разыскать украденную военную разработку и не допустить, чтобы она попала в руки к преступникам — особенно к миллиардеру и торговцу оружием Грэгу Симмондсу (Хью Грант).
И хотя Орсун — настоящий профессионал, без напарников ему не выполнить эту миссию. Он собирает команду, состоящую из лучших оперативников. Но ключом их тайной операции становится кинозвезда по имени Дэнни Франческо (Джош Хартнетт). Его делают приманкой для Симмондса. Миллиардер оказывается большим поклонником актера.
Помимо запутанных сюжетных линий, в фильме также будут зрелищные экшен-сцены и остроумные шутки.
В новой картине Гая Ричи также снялись Обри Плаза ("Парки и зоны отдыха"), Кэри Элвес ("Принцесса-невеста", "Пила. Игра на выживание"), музыкант Bugzy Malone (Аарон Дэвис) и другие.
Премьера боевика в российских кинотеатрах состоится 20 января 2022 года.
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КультураНовости культурыКино и сериалыХью Грант
 
 
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