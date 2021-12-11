https://ria.ru/20211211/tornado-1763240351.html

В Арканзасе два человека погибли из-за торнадо

В Арканзасе два человека погибли из-за торнадо - РИА Новости, 11.12.2021

В Арканзасе два человека погибли из-за торнадо

Два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения торнадо на дом престарелых в городе Монетт в американском штате Арканзас, сообщил телеканал KAIT... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T07:15

2021-12-11T07:15

2021-12-11T07:29

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения торнадо на дом престарелых в городе Монетт в американском штате Арканзас, сообщил телеканал KAIT со ссылкой на местные власти.Сообщается, что еще по меньшей мере 20 человек остаются под завалами здания.Согласно информации телеканала, из-за штормов поступили сообщения о повреждениях в Монетте и расположенном неподалеку городе Личвилл.

https://ria.ru/20211204/ssha-1762199034.html

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в мире, арканзас, сша