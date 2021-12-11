https://ria.ru/20211211/tornado-1763240351.html
В Арканзасе два человека погибли из-за торнадо
В Арканзасе два человека погибли из-за торнадо - РИА Новости, 11.12.2021
В Арканзасе два человека погибли из-за торнадо
Два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения торнадо на дом престарелых в городе Монетт в американском штате Арканзас, сообщил телеканал KAIT... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T07:15
2021-12-11T07:15
2021-12-11T07:29
в мире
арканзас
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760135425_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_24db0d8f17ddcfa26eb7b2c061e0a326.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Два человека погибли и пять пострадали в результате обрушения торнадо на дом престарелых в городе Монетт в американском штате Арканзас, сообщил телеканал KAIT со ссылкой на местные власти.Сообщается, что еще по меньшей мере 20 человек остаются под завалами здания.Согласно информации телеканала, из-за штормов поступили сообщения о повреждениях в Монетте и расположенном неподалеку городе Личвилл.
https://ria.ru/20211204/ssha-1762199034.html
арканзас
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760135425_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_eadb38a81be99c7a166c4124c8f187c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, арканзас, сша
07:15 11.12.2021 (обновлено: 07:29 11.12.2021)
В Арканзасе два человека погибли из-за торнадо
KAIT: в Арканзасе два человека погибли в доме престарелых из-за торнадо