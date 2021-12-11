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Умерла актриса московского театра "Бенефис" Наталия Филиппова

Умерла актриса московского театра "Бенефис" Наталия Филиппова - РИА Новости, 11.12.2021

Умерла актриса московского театра "Бенефис" Наталия Филиппова

Актриса московского драматического театра "Бенефис" Наталия Филиппова ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте театра. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T12:57

2021-12-11T12:57

2021-12-11T12:57

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Актриса московского драматического театра "Бенефис" Наталия Филиппова ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте театра."Руководство театра с глубоким прискорбием извещает, что 8 декабря 2021 года скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Филиппова", - говорится в сообщении.Отмечается, что актриса прослужила в театре более 20 лет. Филиппова играла в спектаклях, а также занималась организационными делами в качестве заведующей труппой."Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах", - добавили в пресс-службе театра.

https://radiosputnik.ria.ru/20211202/1761807449.html

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