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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211211/teatr-1763263239.html
Умерла актриса московского театра "Бенефис" Наталия Филиппова
Умерла актриса московского театра "Бенефис" Наталия Филиппова - РИА Новости, 11.12.2021
Умерла актриса московского театра "Бенефис" Наталия Филиппова
Актриса московского драматического театра "Бенефис" Наталия Филиппова ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте театра. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T12:57
2021-12-11T12:57
культура
москва
культура
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Актриса московского драматического театра "Бенефис" Наталия Филиппова ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте театра."Руководство театра с глубоким прискорбием извещает, что 8 декабря 2021 года скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Филиппова", - говорится в сообщении.Отмечается, что актриса прослужила в театре более 20 лет. Филиппова играла в спектаклях, а также занималась организационными делами в качестве заведующей труппой."Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах", - добавили в пресс-службе театра.
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москва, культура
12:57 11.12.2021
 
Умерла актриса московского театра "Бенефис" Наталия Филиппова

Актриса московского театра "Бенефис" Наталия Филиппова умерла в возрасте 78 лет

© Depositphotos / photosoupyТеатр
Театр - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Depositphotos / photosoupy
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Актриса московского драматического театра "Бенефис" Наталия Филиппова ушла из жизни в возрасте 78 лет, сообщается на сайте театра.
"Руководство театра с глубоким прискорбием извещает, что 8 декабря 2021 года скоропостижно скончалась Наталия Николаевна Филиппова", - говорится в сообщении.
Отмечается, что актриса прослужила в театре более 20 лет. Филиппова играла в спектаклях, а также занималась организационными делами в качестве заведующей труппой.
"Ушел из жизни замечательный, светлый человек, заслуженно пользовавшийся любовью и уважением коллектива театра. Память о Наталии Николаевне навсегда останется в наших сердцах", - добавили в пресс-службе театра.
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