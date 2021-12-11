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"Это невозможно вытерпеть!" Почему солдаты НАТО судятся с командирами
"Это невозможно вытерпеть!" Почему солдаты НАТО судятся с командирами - РИА Новости, 11.12.2021
"Это невозможно вытерпеть!" Почему солдаты НАТО судятся с командирами
Похоже, сама природа против расширения НАТО на восток. На днях британский военнослужащий подал в суд на Минобороны: в командировке в Эстонии он заработал... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T08:00
2021-12-11T08:13
безопасность
сша
норвегия
джо байден
нато
министерство обороны сша
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Похоже, сама природа против расширения НАТО на восток. На днях британский военнослужащий подал в суд на Минобороны: в командировке в Эстонии он заработал переохлаждение и стал заикаться. Солдаты НАТО достаточно часто судятся с командованием — и порой по очень необычным поводам. О некоторых таких случаях — в материале РИА Новости."Холодная" войнаБывший военнослужащий Корпуса королевских инженеров 27-летний Чилеше Мвамба из британского Дерби явно не ожидал, чем закончится для него "сдерживание российской агрессии". В ноябре 2017-го в рамках операции CABRIT он отправился на три недели в Эстонию на военную базу рядом с городом Тапа в 150 километрах от границы с Россией. Здесь на ротационной основе размещен британский батальон. Королевские инженеры должны были оценить потенциальный театр военных действий и подремонтировать бронетехнику. Однако для Мвамбы командировка превратилась в сущий кошмар.В интервью Daily Mail он пожаловался: лютые эстонские холода серьезно подорвали его здоровье. После переохлаждения развился посттравматический синдром. Вернулась давняя проблема — в детстве Мвамба заикался. С годами это прошло, а теперь опять британец африканского происхождения не может говорить связно и понятно для окружающих.По данным архивных метеосводок, в Эстонии, когда там был Мвамба, температура не опускалась ниже минус четырех градусов по Цельсию. Страшно представить, что бы с ним было в 20-градусный мороз. Впрочем, бывшему солдату не до шуток. Через Высокий суд Лондона он требует от Минобороны компенсацию — 860 тысяч фунтов (около 1,1 миллиона долларов).В 2018-м похожий иск подал другой британский военный, тоже африканского происхождения. По его словам, командование не обеспечило его теплой зимней формой. Вдобавок жить приходилось в плохо отапливаемом помещении. А в 2016-м с Минобороны судился выходец из Ганы — ему на учениях не хватало горячей еды и напитков. Однако оба иска судьи отклонили.Три года назад во время ноябрьских учений альянса в Норвегии солдаты из Нидерландов и Словении оказались на полигоне чуть ли не в летнем обмундировании, хотя градусник показывал глубокий минус. Впрочем, им достаточно быстро подвезли зимнюю форму. Маневры прошли по плану, и обошлось без судебных исков.Коронавирус и хиджабыВ отличие от европейских союзников по НАТО, американских военных холодной погодой не напугать. Зато они регулярно судятся с Пентагоном по другим причинам. Хотя большинство претензий с российской точки зрения выглядит, мягко говоря, странно.Например, в октябре 2021-го представители всех пяти видов Вооруженных сил США (включая элиту — "морских котиков" и "зеленые береты") подали коллективный иск против администрации Джо Байдена. Двадцать четыре истца выразили резкое несогласие с политикой принудительной вакцинации военнослужащих от коронавируса, так как аборты противоречат их религиозным убеждениям. Дело в том, что три доступные в США вакцины разработаны с использованием фетальных стволовых клеток из человеческих эмбрионов. И колоть такой препарат, по мнению набожных военных, — тяжкий грех.Надо сказать, что вопрос веры в американской армии стоит довольно остро — религиозные предпочтения солдат не всегда укладываются в положения устава. А этот документ однозначно предписывает: военнослужащие должны выглядеть единообразно.Тем не менее в апреле 2019-го сержант Сесилия Валдовинос подала в суд на командование из-за отношения сослуживцев к хиджабу. Девушка приняла ислам в 2016-м и включила этот головной убор в повседневный гардероб.Ее отправили в Афганистан. Сослуживцы там откровенно глумились над ней: называли "игиловкой*", "ниндзей", "девочкой в капюшоне", "террористкой". Чашу терпения Сесилии переполнило требование непосредственного командира снять хиджаб на утренней поверке. Начальство, впрочем, заявило: жалоба безосновательна, так как офицер лишь хотел убедиться, убрала ли сержант волосы согласно уставу.Война половНемалую головную боль юристам Пентагона доставляет смешанный принцип комплектования армии, когда мужчины и женщины служат в одном подразделении. Результат — тысячи рапортов о сексуальных домогательствах и изнасилованиях в год. Для Вашингтона это крайне неприятно — нарушает медийную картину "армии для всех". Поэтому Пентагон старается не выносить сор из избы.В феврале 2011-го 12 военнослужащих обратились в вашингтонский суд из-за того, что командование никак не реагировало на сексуальное насилие в подразделениях и жестокое обращение с личным составом. Истцы требовали рассмотрения жалоб независимыми присяжными. В Пентагоне заявили: преступления сексуального характера — серьезная социальная проблема, министр обороны делает все возможное для предотвращения подобных инцидентов и наказания причастных. Однако виновных уволили по-тихому, уголовные дела не возбудили.Неуставные отношения в НАТО нельзя назвать американским эксклюзивом. В марте 2019-го газета Ouest-France рассказала о жутком "ритуале посвящения", которому подвергли курсанта французских ВВС. Более опытные сослуживцы привязали "зеленого" к мишени в зоне учебных стрельб ударных самолетов. Снаряды взрывались буквально в сотне метров от него. Продолжалась странная экзекуция более 20 минут.Будущий пилот получил сильнейшую психологическую травму и в мае 2021-го обратился в суд. Инцидент сейчас расследуют. *Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация
https://radiosputnik.ria.ru/20211210/nato-1763064954.html
https://ria.ru/20211209/zaschita-1762860644.html
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безопасность, сша, норвегия, джо байден, нато, министерство обороны сша, россия
08:00 11.12.2021 (обновлено: 08:13 11.12.2021)
 

"Это невозможно вытерпеть!" Почему солдаты НАТО судятся с командирами

© Flickr / U.S. Army EuropeВоеннослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии
Военнослужащие НАТО на аэродроме Эмари в Эстонии - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© Flickr / U.S. Army Europe
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости, Андрей Коц. Похоже, сама природа против расширения НАТО на восток. На днях британский военнослужащий подал в суд на Минобороны: в командировке в Эстонии он заработал переохлаждение и стал заикаться. Солдаты НАТО достаточно часто судятся с командованием — и порой по очень необычным поводам. О некоторых таких случаях — в материале РИА Новости.

"Холодная" война

Бывший военнослужащий Корпуса королевских инженеров 27-летний Чилеше Мвамба из британского Дерби явно не ожидал, чем закончится для него "сдерживание российской агрессии". В ноябре 2017-го в рамках операции CABRIT он отправился на три недели в Эстонию на военную базу рядом с городом Тапа в 150 километрах от границы с Россией. Здесь на ротационной основе размещен британский батальон. Королевские инженеры должны были оценить потенциальный театр военных действий и подремонтировать бронетехнику. Однако для Мвамбы командировка превратилась в сущий кошмар.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме США - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
Вчера, 09:16В мире
Bloomberg: диалогом с Россией Байден привел в ярость восточные страны НАТО
В интервью Daily Mail он пожаловался: лютые эстонские холода серьезно подорвали его здоровье. После переохлаждения развился посттравматический синдром. Вернулась давняя проблема — в детстве Мвамба заикался. С годами это прошло, а теперь опять британец африканского происхождения не может говорить связно и понятно для окружающих.
По данным архивных метеосводок, в Эстонии, когда там был Мвамба, температура не опускалась ниже минус четырех градусов по Цельсию. Страшно представить, что бы с ним было в 20-градусный мороз. Впрочем, бывшему солдату не до шуток. Через Высокий суд Лондона он требует от Минобороны компенсацию — 860 тысяч фунтов (около 1,1 миллиона долларов).
© Flickr / U.S. Department of Defense Танки Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО
Танки вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Flickr / U.S. Department of Defense
Танки Вооруженных сил Норвегии во время совместных учений НАТО
В 2018-м похожий иск подал другой британский военный, тоже африканского происхождения. По его словам, командование не обеспечило его теплой зимней формой. Вдобавок жить приходилось в плохо отапливаемом помещении. А в 2016-м с Минобороны судился выходец из Ганы — ему на учениях не хватало горячей еды и напитков. Однако оба иска судьи отклонили.
Три года назад во время ноябрьских учений альянса в Норвегии солдаты из Нидерландов и Словении оказались на полигоне чуть ли не в летнем обмундировании, хотя градусник показывал глубокий минус. Впрочем, им достаточно быстро подвезли зимнюю форму. Маневры прошли по плану, и обошлось без судебных исков.

Коронавирус и хиджабы

В отличие от европейских союзников по НАТО, американских военных холодной погодой не напугать. Зато они регулярно судятся с Пентагоном по другим причинам. Хотя большинство претензий с российской точки зрения выглядит, мягко говоря, странно.
Военнослужащие США на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 03:41
Экс-аналитик Пентагона заявил, что США не способны защитить Украину
Например, в октябре 2021-го представители всех пяти видов Вооруженных сил США (включая элиту — "морских котиков" и "зеленые береты") подали коллективный иск против администрации Джо Байдена. Двадцать четыре истца выразили резкое несогласие с политикой принудительной вакцинации военнослужащих от коронавируса, так как аборты противоречат их религиозным убеждениям. Дело в том, что три доступные в США вакцины разработаны с использованием фетальных стволовых клеток из человеческих эмбрионов. И колоть такой препарат, по мнению набожных военных, — тяжкий грех.
Надо сказать, что вопрос веры в американской армии стоит довольно остро — религиозные предпочтения солдат не всегда укладываются в положения устава. А этот документ однозначно предписывает: военнослужащие должны выглядеть единообразно.
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo OlgiatiАмериканские военнослужащие во время учений
Американские военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
© Фото : US. Army / Sgt. Gustavo Olgiati
Американские военнослужащие во время учений
Тем не менее в апреле 2019-го сержант Сесилия Валдовинос подала в суд на командование из-за отношения сослуживцев к хиджабу. Девушка приняла ислам в 2016-м и включила этот головной убор в повседневный гардероб.
Ее отправили в Афганистан. Сослуживцы там откровенно глумились над ней: называли "игиловкой*", "ниндзей", "девочкой в капюшоне", "террористкой". Чашу терпения Сесилии переполнило требование непосредственного командира снять хиджаб на утренней поверке. Начальство, впрочем, заявило: жалоба безосновательна, так как офицер лишь хотел убедиться, убрала ли сержант волосы согласно уставу.

Война полов

Немалую головную боль юристам Пентагона доставляет смешанный принцип комплектования армии, когда мужчины и женщины служат в одном подразделении. Результат — тысячи рапортов о сексуальных домогательствах и изнасилованиях в год. Для Вашингтона это крайне неприятно — нарушает медийную картину "армии для всех". Поэтому Пентагон старается не выносить сор из избы.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
7 декабря, 18:40В мире
Пентагон изучает сценарии эвакуации граждан США из Украины, пишут СМИ
В феврале 2011-го 12 военнослужащих обратились в вашингтонский суд из-за того, что командование никак не реагировало на сексуальное насилие в подразделениях и жестокое обращение с личным составом. Истцы требовали рассмотрения жалоб независимыми присяжными. В Пентагоне заявили: преступления сексуального характера — серьезная социальная проблема, министр обороны делает все возможное для предотвращения подобных инцидентов и наказания причастных. Однако виновных уволили по-тихому, уголовные дела не возбудили.
Неуставные отношения в НАТО нельзя назвать американским эксклюзивом. В марте 2019-го газета Ouest-France рассказала о жутком "ритуале посвящения", которому подвергли курсанта французских ВВС. Более опытные сослуживцы привязали "зеленого" к мишени в зоне учебных стрельб ударных самолетов. Снаряды взрывались буквально в сотне метров от него. Продолжалась странная экзекуция более 20 минут.
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey HookИстребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Corey Hook
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D
Будущий пилот получил сильнейшую психологическую травму и в мае 2021-го обратился в суд. Инцидент сейчас расследуют.
*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — запрещенная в России террористическая организация
 
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