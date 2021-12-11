https://ria.ru/20211211/sud-1763268203.html

Российским судьям запретили материться в официальных документах

Российским судьям запретили материться в официальных документах - РИА Новости, 11.12.2021

Российским судьям запретили материться в официальных документах

Комиссия Совета судей России по этике запретила представителям профессии использовать обсценную лексику в официальных документах. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T13:57

2021-12-11T13:57

2021-12-11T17:22

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Комиссия Совета судей России по этике запретила представителям профессии использовать обсценную лексику в официальных документах.Там подчеркнули, что присутствие подобных выражений в актах негативно влияет на авторитет правосудия. Это требование в равной степени относится ко всем видам судебных постановлений, которые разрешают спор по существу и выносятся именем Российской Федерации.Комиссия отмечает, что бывают случаи, когда отразить ненормативную лексику в документе необходимо в силу предмета доказывания, например при назначении по делу лингвистической экспертизы. В таком случае судьям советуют использовать пропуски в бранных словах или на их месте, заменять часть слов определенными символами и так далее.Как указано в письме, распространенная причина появления в тексте акта нецензурной брани — копирование значительных фрагментов текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон."Подобная практика уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия, как "флеш-правосудие", — добавил Совет.Поводом для заключения комиссии стало решение одного из арбитражных судов, опубликованного в официальной картотеке.

https://ria.ru/20211025/chelyabinsk-1756167093.html

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