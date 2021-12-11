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Российским судьям запретили материться в официальных документах
Российским судьям запретили материться в официальных документах - РИА Новости, 11.12.2021
Российским судьям запретили материться в официальных документах
Комиссия Совета судей России по этике запретила представителям профессии использовать обсценную лексику в официальных документах. РИА Новости, 11.12.2021
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россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Комиссия Совета судей России по этике запретила представителям профессии использовать обсценную лексику в официальных документах.Там подчеркнули, что присутствие подобных выражений в актах негативно влияет на авторитет правосудия. Это требование в равной степени относится ко всем видам судебных постановлений, которые разрешают спор по существу и выносятся именем Российской Федерации.Комиссия отмечает, что бывают случаи, когда отразить ненормативную лексику в документе необходимо в силу предмета доказывания, например при назначении по делу лингвистической экспертизы. В таком случае судьям советуют использовать пропуски в бранных словах или на их месте, заменять часть слов определенными символами и так далее.Как указано в письме, распространенная причина появления в тексте акта нецензурной брани — копирование значительных фрагментов текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон."Подобная практика уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия, как "флеш-правосудие", — добавил Совет.Поводом для заключения комиссии стало решение одного из арбитражных судов, опубликованного в официальной картотеке.
https://ria.ru/20211025/chelyabinsk-1756167093.html
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россия
13:57 11.12.2021 (обновлено: 17:22 11.12.2021)
 
Российским судьям запретили материться в официальных документах

Комитет Совета судей по этике запретил судьям материться в официальных документах

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Комиссия Совета судей России по этике запретила представителям профессии использовать обсценную лексику в официальных документах.
"Употребление нецензурной брани и распространение материалов, содержащих нецензурную брань, не только противоречит общепринятым нравственно-этическим нормам, но и при определенных обстоятельствах относится к наказуемым действиям", — сказано в информационном письме, опубликованном на сайте Совета.
Там подчеркнули, что присутствие подобных выражений в актах негативно влияет на авторитет правосудия. Это требование в равной степени относится ко всем видам судебных постановлений, которые разрешают спор по существу и выносятся именем Российской Федерации.
Комиссия отмечает, что бывают случаи, когда отразить ненормативную лексику в документе необходимо в силу предмета доказывания, например при назначении по делу лингвистической экспертизы. В таком случае судьям советуют использовать пропуски в бранных словах или на их месте, заменять часть слов определенными символами и так далее.
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Как указано в письме, распространенная причина появления в тексте акта нецензурной брани — копирование значительных фрагментов текстов обвинительных заключений, исковых заявлений, возражений сторон.
"Подобная практика уже привела к появлению в средствах массовой информации и юридической литературе такого отрицательно характеризующего суды понятия, как "флеш-правосудие", — добавил Совет.
Поводом для заключения комиссии стало решение одного из арбитражных судов, опубликованного в официальной картотеке.
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