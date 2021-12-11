https://ria.ru/20211211/ssha-1763283085.html

Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с "российской дезинформацией"

Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с "российской дезинформацией" - РИА Новости, 11.12.2021

Госдеп США запустил в Греции проект по борьбе с "российской дезинформацией"

Госдеп США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с "российской дезинформацией", на запуске "инновационного обучения" борьбе с дезинформацией вступил... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T16:52

2021-12-11T16:52

2021-12-11T16:52

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АФИНЫ, 11 дек - РИА Новости. Госдеп США запустил в Греции проект DisinfoHacks по борьбе с "российской дезинформацией", на запуске "инновационного обучения" борьбе с дезинформацией вступил посол США в Афинах Джеффри Пайетт.Пайетт до назначения в Грецию был послом США в Киев и при нем на Украине произошел государственный переворот, американский посол активно поддерживал его. Пайетт стал широко известен благодаря утечке записи его телефонных разговоров в январе 2014 года с помощницей госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой он обсуждал ситуацию на Украине и распределение портфелей в будущем украинском правительстве.Пайетт заявил, что финансирование для DisinfoHacks предоставил Центр глобального взаимодействия госдепартамента (State Department`s Global Engagement Center, GEC).По его словам, дезинформация стала одной из величайших проблем, с которыми сталкиваются демократии."Буквально на прошлой неделе госсекретарь (Энтони) Блинкен, мой начальник, был здесь, в Европе, на министерских встречах НАТО и ОБСЕ. Он публично осветил то, что он назвал "масштабной российской дезинформационной кампанией", которая проводится, чтобы попытаться убедить общественность в том, что Украина представляет угрозу для России и каким-то образом стремится к конфронтации со своим гораздо более крупным соседом", - сказал Пайетт."Эта дезинформация - часть кремлевского инструментария для оправдания агрессии и возможного вторжения", - считает американский посол.Киев и западные государства в последнее время обвиняют Россию в обострении ситуации у границ Украины. Москва неоднократно отвергала подобные претензии. Кремль и МИД расценивают нападки Запада как предлог для размещения военной техники НАТО у российских рубежей.По словам Пайетта, все в Греции видели, как сильно влияние дезинформации за последние два года в связи с дебатами вокруг пандемии COVID-19. "Пандемия подорвала экономику, системы здравоохранения и нанесла удар по всему миру, но также остается невероятное количество дезинформации, связанной с вакцинами, которые, как научно доказано, спасают жизни", - сказал Пайетт.Он сказал, что запуск DisinfoHacks как нельзя более своевременный и проект "является важным инструментом поддержки демократии", борьбы с коррупцией и защиты прав человека.Он сообщил, что запуск проекта знаменует собой кульминацию многих месяцев планирования и координации со стороны всех партнеров."Я должен отдать им должное. Они откликнулись на наш призыв к новым подходам к борьбе с дезинформацией в Греции. Они предложили захватывающую новую программу, в которой используются сильные стороны и сети каждой из их отдельных организаций. Я рад видеть, как их сотрудничество по созданию набора инструментов, специальной цифровой платформы, сообщений в блогах, информационных бюллетеней, подкастов и многого другого укрепит и расширит сеть единомышленников, разделяющих нашу приверженность укреплению наших демократий", - сказал Пайетт.Среди партнеров посольства, по его словам, президент Digital Communication Network Global Hub, профессор Никос Панайоту из Университета Аристотеля в Салониках, профессор Бетти Цакаресту из Университета Пантион, Василис Цулис из НПО "Технология молодежного предпринимательства" (Youth Entrepreneurship Technology) в Салониках. По словам Пайетта, поддержку проекту оказали некоммерческие организации Found.ation и SocialInnov.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах отвергала, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их абсолютно голословными. Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Москва также заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20211211/voyska-1763246530.html

https://ria.ru/20211211/peskov-1763245789.html

https://ria.ru/20211209/gretsiya-1762966155.html

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греция, салоники, дмитрий песков, нато, виктория нуланд, сергей лавров, обсе, россия