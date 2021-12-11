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Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук - РИА Новости, 11.12.2021
Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву необходимо менять курс и налаживать отношения с Россией и... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T00:58
2021-12-11T00:58
2021-12-11T02:30
в мире
украина
киев
андерс фог расмуссен
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верховная рада украины
виктор медведчук
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 11 дек — РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук считает, что Киеву необходимо менять курс и налаживать отношения с Россией и странами СНГ. Об этом политик заявил в интервью телеканалу UkrLive.По его словам, Украине надо строить "прагматичную экономику".Кроме того, политик призвал начать прямые закупки газа у России, поскольку на Украину и так поступает российское топливо, но через посредников и дороже."Наша труба скоро превратится в музей металлолома. Мы не сможем сегодня обеспечить себя вот по этой схеме отбора газа из трубы: получения газа напрямую из России, а оформлением документов в Европе, потому что если уменьшится транзит или вообще перестанет, то где мы этот газ будем брать, где?", — подчеркнул Медведчук.Он также выразил мнение, что Киеву с НАТО не по пути."Я сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать", — заключил политик.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс этой стране потребуется достигнуть несколько критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.
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в мире, украина, киев, андерс фог расмуссен, снг, верховная рада украины, виктор медведчук, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
00:58 11.12.2021 (обновлено: 02:30 11.12.2021)
Киеву нужно налаживать отношения с Россией, заявил Медведчук
Депутат Рады Медведчук: Киеву нужно восстанавливать экономические отношения с Россией
КИЕВ, 11 дек — РИА Новости.
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук
считает, что Киеву
необходимо менять курс и налаживать отношения с Россией и странами СНГ
. Об этом политик заявил в интервью телеканалу UkrLive
.
По его словам, Украине надо строить "прагматичную экономику".
"Для этого надо восстанавливать экономические отношения со странами-соседями. Восстанавливать экономические отношения с Россией, со странами СНГ. Наладить те рынки сбыта продукции, которые действительно могут принести пользу для Украины. То есть реально наполнить доходную часть бюджета, чтобы не одалживать деньги… Для этого надо менять курс", — сказал Медведчук.
Кроме того, политик призвал начать прямые закупки газа у России, поскольку на Украину и так поступает российское топливо, но через посредников и дороже.
"Наша труба скоро превратится в музей металлолома. Мы не сможем сегодня обеспечить себя вот по этой схеме отбора газа из трубы: получения газа напрямую из России, а оформлением документов в Европе, потому что если уменьшится транзит или вообще перестанет, то где мы этот газ будем брать, где?", — подчеркнул Медведчук.
Он также выразил мнение, что Киеву с НАТО не по пути.
"Я сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики. Что сегодня нейтральный статус, который уже провозглашался на Украине, должен продолжить существовать, и нам надо его развивать", — заключил политик.
Верховная рада
Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент страны принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен
ранее заявил, что для вступления в альянс этой стране потребуется достигнуть несколько критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени.