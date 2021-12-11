https://ria.ru/20211211/sk-1763251797.html

В Туве нашли тело шестимесячного младенца

В Туве нашли тело шестимесячного младенца - РИА Новости, 11.12.2021

В Туве нашли тело шестимесячного младенца

Подруга матери подозревается в убийстве шестимесячного младенца, тело которого обнаружено в спортивной сумке в селе Самагалтай Тес-Хемского района в Туве,... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T10:43

2021-12-11T10:43

2021-12-11T11:34

происшествия

республика тыва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подруга матери подозревается в убийстве шестимесячного младенца, тело которого обнаружено в спортивной сумке в селе Самагалтай Тес-Хемского района в Туве, сообщается на сайте Следственного комитета России.По данным следствия, 10 декабря женщина находилась в гостях у подруги в частном доме по улице Больничной села Самагалтай Тес-Хемского района. Женщины выпивали, после чего мать, оставив шестимесячного сына с подругой, ушла. Вернувшись, она не нашла сына и обратилась к правоохранителям.Отмечается, что хозяйка дома задержана, с ней проводят необходимые следственные действия. По данным МВД по Туве, она дважды привлекалась к уголовной ответственности. В суд направлены материалы с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СК."Будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) матери ребенка и должностных лиц органов системы профилактики", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20211210/telo-1763113902.html

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происшествия, республика тыва, следственный комитет россии (ск рф), россия