10:43 11.12.2021 (обновлено: 11:34 11.12.2021)
В Туве нашли тело шестимесячного младенца
Тело шестимесячного младенца нашли в спортивной сумке в Туве, возбуждено дело
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подруга матери подозревается в убийстве шестимесячного младенца, тело которого обнаружено в спортивной сумке в селе Самагалтай Тес-Хемского района в Туве, сообщается на сайте Следственного комитета России.
По данным следствия, 10 декабря женщина находилась в гостях у подруги в частном доме по улице Больничной села Самагалтай Тес-Хемского района. Женщины выпивали, после чего мать, оставив шестимесячного сына с подругой, ушла. Вернувшись, она не нашла сына и обратилась к правоохранителям.
"В ходе осмотра места происшествия на прилегающей к дому соседней территории в спортивной сумке обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти... Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что хозяйка дома задержана, с ней проводят необходимые следственные действия. По данным МВД по Туве, она дважды привлекалась к уголовной ответственности. В суд направлены материалы с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу, уточнили в СК.
"Будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) матери ребенка и должностных лиц органов системы профилактики", - добавляется в сообщении.