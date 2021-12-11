https://ria.ru/20211211/simptomy-1763249921.html

Когда одышка сигнализирует о наличии серьезной патологии

Мясников рассказал, когда одышка требует срочного обращения в больницу - РИА Новости, 11.12.2021

Когда одышка сигнализирует о наличии серьезной патологии

Появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенной вирусной инфекции может сигнализировать о развитии миокардита. Об этом в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T10:17

2021-12-11T10:17

2021-12-11T17:55

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенной вирусной инфекции может сигнализировать о развитии миокардита. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По словам медика, грипп, COVID-19, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы провоцируют этот недуг.Он отметил, что в 90% случаев указанные симптомы проходят самостоятельно, однако существует риск развития тяжелой патологии, которая требует обращения к врачу и назначения лечения.Ранее кардиолог Азизхон Аскаров отнес сильную головную боль, тошноту, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках к признакам наступающего инфаркта головного мозга.

https://ria.ru/20211115/serdtse-1759092358.html

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общество, александр мясников (врач)