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Когда одышка сигнализирует о наличии серьезной патологии
Мясников рассказал, когда одышка требует срочного обращения в больницу - РИА Новости, 11.12.2021
Когда одышка сигнализирует о наличии серьезной патологии
Появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенной вирусной инфекции может сигнализировать о развитии миокардита. Об этом в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:17
2021-12-11T10:17
2021-12-11T17:55
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенной вирусной инфекции может сигнализировать о развитии миокардита. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По словам медика, грипп, COVID-19, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы провоцируют этот недуг.Он отметил, что в 90% случаев указанные симптомы проходят самостоятельно, однако существует риск развития тяжелой патологии, которая требует обращения к врачу и назначения лечения.Ранее кардиолог Азизхон Аскаров отнес сильную головную боль, тошноту, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках к признакам наступающего инфаркта головного мозга.
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общество, александр мясников (врач)
10:17 11.12.2021 (обновлено: 17:55 11.12.2021)
Мясников рассказал, когда одышка требует срочного обращения в больницу
Врач Мясников: одышка и слабость после вирусной инфекции может быть признаком миокардита
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Появление одышки и учащенного сердцебиения после перенесенной вирусной инфекции может сигнализировать о развитии миокардита. Об этом в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал врач и телеведущий Александр Мясников
.
По словам медика, грипп, COVID-19, гепатит С, а также энтеро- и герповирусы провоцируют этот недуг.
"Если через некоторое время после болезни вы почувствовали слабость, одышку, сердцебиение — это может быть миокардит", — пояснил специалист.
Он отметил, что в 90% случаев указанные симптомы проходят самостоятельно, однако существует риск развития тяжелой патологии, которая требует обращения к врачу и назначения лечения.
Ранее кардиолог Азизхон Аскаров отнес сильную головную боль, тошноту, ухудшение координации движений, снижение зрения и чувство онемения в руках к признакам наступающего инфаркта головного мозга.