https://ria.ru/20211211/sholts-1763235909.html
Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии - РИА Новости, 11.12.2021
Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
Президент США Джо Байден по итогам первого разговора с новым канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ждет возможности тесно работать над ответом на... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T02:13
2021-12-11T02:13
2021-12-11T02:13
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден по итогам первого разговора с новым канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что ждет возможности тесно работать над ответом на ситуацию вокруг Украины.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20211210/sholts-1763211623.html
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в мире, украина, сша, джо байден, нато, вашингтон, олаф шольц, россия
Байден поговорил по телефону с новым канцлером Германии
Президент США Байден: заявил, что ждет возможности совместной работы с канцлером Шольцем