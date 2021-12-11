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Цивилев рассказал о ситуации на шахте "Листвяжная"
Цивилев рассказал о ситуации на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 11.12.2021
Цивилев рассказал о ситуации на шахте "Листвяжная"
Два человека остаются в стационарах после ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная" в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T08:56
2021-12-11T08:56
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей цивилев
авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
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КЕМЕРОВО, 11 дек - РИА Новости. Два человека остаются в стационарах после ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная" в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."В стационарах находятся два человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтер в состоянии легкой степени", - говорится в сообщении.Губернатор также добавил, что местонахождение одного погибшего горняка по-прежнему остается неизвестным. "На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтера, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения 7 человек, а всего с начала отчетного периода — 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей)", - сообщил он.Отмечается, что параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок, восстановлен пневматический трубопровод по выработкам шахты длиной около пяти километров, проводится постоянный мониторинг газовой обстановки. "Работы ведутся круглосуточно", - сообщил Цивилев.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек, 50 тел подняты на поверхность.
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4.7
96
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе
08:56 11.12.2021
 
Цивилев рассказал о ситуации на шахте "Листвяжная"

Губернатор Кузбасса Цивилев: два человека остаются в больнице после ЧП на "Листвяжной"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПолицейская машина на пути к шахте "Листвяжная" в городе Белово
Полицейская машина на пути к шахте Листвяжная в городе Белово - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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КЕМЕРОВО, 11 дек - РИА Новости. Два человека остаются в стационарах после ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная" в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.
"В стационарах находятся два человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтер в состоянии легкой степени", - говорится в сообщении.
Губернатор также добавил, что местонахождение одного погибшего горняка по-прежнему остается неизвестным. "На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтера, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения 7 человек, а всего с начала отчетного периода — 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей)", - сообщил он.
Отмечается, что параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок, восстановлен пневматический трубопровод по выработкам шахты длиной около пяти километров, проводится постоянный мониторинг газовой обстановки. "Работы ведутся круглосуточно", - сообщил Цивилев.
Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек, 50 тел подняты на поверхность.
Авария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

Родственники шахтеров стоят возле шахты Листвяжная в городе Белово, где произошло задымление
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии на шахте Листвяжная в городе Белово
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса / Перейти в фотобанк

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

Сотрудники военизированного горноспасательного отряда на шахте Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

Автомобили оперативных служб у шахты Листвяжная, где произошло задымление
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса

В больницах остаются 49 человек.

Медики у шахты Листвяжная, где произошло задымление
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

Сотрудники полиции возле КПП №1 шахты Листвяжная в городе Белово, где утром произошло задымление
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанк

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

Авария на шахте Листвяжная в Кузбассе
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
1 из 9

Задымление на "Листвяжной" началось около 08.30 (04.30 по московскому времени). Под землей находились 285 человек, большинство из них удалось вывести.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
2 из 9

Родственники горняков возле шахты "Листвяжная".

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
3 из 9

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев возглавил штаб по ликвидации последствий аварии.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
4 из 9

За оставшимися в шахте людьми отправились горноспасатели, но вскоре их отозвали из-за угрозы взрыва.

© РИА Новости / Пресс-служба администрации правительства Кузбасса
Перейти в фотобанк
5 из 9

В результате ЧП на "Листвяжной" погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
6 из 9

В больницах остаются 49 человек.

© Фото : сайт администрации Правительства Кузбасса
7 из 9

По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
8 из 9

Возбуждено уголовное дело о нарушении промышленной безопасности. Ситуацию взяла на особый контроль Генпрокуратура.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
9 из 9

В Кемеровской области объявили трехдневный траур.

© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей ЦивилевАвария на шахте "Листвяжная" в Кузбассе
 
 
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