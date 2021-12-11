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Цивилев рассказал о ситуации на шахте "Листвяжная"

Цивилев рассказал о ситуации на шахте "Листвяжная" - РИА Новости, 11.12.2021

Цивилев рассказал о ситуации на шахте "Листвяжная"

Два человека остаются в стационарах после ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная" в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T08:56

2021-12-11T08:56

2021-12-11T08:56

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей цивилев

авария на шахте "листвяжная" в кузбассе

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КЕМЕРОВО, 11 дек - РИА Новости. Два человека остаются в стационарах после ЧП на кузбасской шахте "Листвяжная" в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщается в Telegram-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева."В стационарах находятся два человека: один спасатель в состоянии средней степени тяжести, один шахтер в состоянии легкой степени", - говорится в сообщении.Губернатор также добавил, что местонахождение одного погибшего горняка по-прежнему остается неизвестным. "На амбулаторном лечении находится 81 пациент (34 шахтера, 47 спасателей). За сутки сняты с наблюдения 7 человек, а всего с начала отчетного периода — 23 пациента (12 шахтеров, 11 спасателей)", - сообщил он.Отмечается, что параллельно откачивается вода из подтопленных частей горных выработок, восстановлен пневматический трубопровод по выработкам шахты длиной около пяти километров, проводится постоянный мониторинг газовой обстановки. "Работы ведутся круглосуточно", - сообщил Цивилев.Метан взорвался в "Листвяжной" 25 ноября, когда под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все - пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек, 50 тел подняты на поверхность.

кемеровская область

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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей цивилев, авария на шахте "листвяжная" в кузбассе