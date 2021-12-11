https://ria.ru/20211211/santa-1763244196.html

Санты не существует. Почему это опасно

Епископ рассказал детям правду о Санта-Клаусе и вызвал скандал - РИА Новости, 11.12.2021

Санты не существует. Почему это опасно

Итальянский католический епископ Антонио Стальяно спровоцировал скандал, когда рассказал, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придумала... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T09:16

2021-12-11T09:16

2021-12-11T13:31

в мире

италия

санта-клаус

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Итальянский католический епископ Антонио Стальяно спровоцировал скандал, когда рассказал, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придумала компания Coca-Cola ради рекламных целей. Об этом пишет The New York Post.Епископа обвинили в разрушении семейных традиций, и так оказавшихся под давлением из-за пандемии.Епархии Ното, к которой принадлежит Стальяно, пришлось принести извинения."Прежде всего от лица епископа я хотел бы извиниться за его высказывания, которые разочаровали маленьких детей, и подчеркнуть, что они не были на это нацелены. Мы должны не уничтожать воображение детей, а брать от него самое лучшее", — говорится в официальном заявлении, с которым выступил преподобный Алессандро Паолино.По его словам, Санта-Клаус — это эффективный образ для обучения детей щедрости и другим добродетелям.

https://ria.ru/20211203/zima-1761954074.html

италия

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в мире, италия, санта-клаус