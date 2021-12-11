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Санты не существует. Почему это опасно
Епископ рассказал детям правду о Санта-Клаусе и вызвал скандал - РИА Новости, 11.12.2021
Санты не существует. Почему это опасно
Итальянский католический епископ Антонио Стальяно спровоцировал скандал, когда рассказал, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придумала... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T09:16
2021-12-11T13:31
в мире
италия
санта-клаус
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Итальянский католический епископ Антонио Стальяно спровоцировал скандал, когда рассказал, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придумала компания Coca-Cola ради рекламных целей. Об этом пишет The New York Post.Епископа обвинили в разрушении семейных традиций, и так оказавшихся под давлением из-за пандемии.Епархии Ното, к которой принадлежит Стальяно, пришлось принести извинения."Прежде всего от лица епископа я хотел бы извиниться за его высказывания, которые разочаровали маленьких детей, и подчеркнуть, что они не были на это нацелены. Мы должны не уничтожать воображение детей, а брать от него самое лучшее", — говорится в официальном заявлении, с которым выступил преподобный Алессандро Паолино.По его словам, Санта-Клаус — это эффективный образ для обучения детей щедрости и другим добродетелям.
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в мире, италия, санта-клаус
09:16 11.12.2021 (обновлено: 13:31 11.12.2021)
 
Епископ рассказал детям правду о Санта-Клаусе и вызвал скандал

Епископ Стальяно спровоцировал скандал высказываниями о вымышленности Санта-Клауса

© AP Photo / Lynne SladkyМужчина в костюме Санта-Клауса во время посещения детей в Майами, США
Мужчина в костюме Санта-Клауса во время посещения детей в Майами, США - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
© AP Photo / Lynne Sladky
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Итальянский католический епископ Антонио Стальяно спровоцировал скандал, когда рассказал, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм придумала компания Coca-Cola ради рекламных целей. Об этом пишет The New York Post.
Епископа обвинили в разрушении семейных традиций, и так оказавшихся под давлением из-за пандемии.
Епархии Ното, к которой принадлежит Стальяно, пришлось принести извинения.
"Прежде всего от лица епископа я хотел бы извиниться за его высказывания, которые разочаровали маленьких детей, и подчеркнуть, что они не были на это нацелены. Мы должны не уничтожать воображение детей, а брать от него самое лучшее", — говорится в официальном заявлении, с которым выступил преподобный Алессандро Паолино.
По его словам, Санта-Клаус — это эффективный образ для обучения детей щедрости и другим добродетелям.
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В миреИталияСанта-Клаус
 
 
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