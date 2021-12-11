https://ria.ru/20211211/samolet-1763287429.html
Американский самолет-шпион засекли над Донбассом
Американский самолет-разведчик заметили вблизи Донбасса - РИА Новости, 11.12.2021
Американский самолет-шпион засекли над Донбассом
Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint зафиксировали в районе Донбасса, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T17:32
2021-12-11T17:32
2021-12-11T17:51
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
донбасс
flightradar24
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Стратегический разведывательный самолет ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint зафиксировали в районе Донбасса, свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.Воздушное судно несколько раз пролетело вдоль границы с украинской стороны, вплотную приблизившись к линии соприкосновения. Сейчас самолет находится в небе над Польшей и направляется в сторону Германии.Официальных данных о том, какую миссию выполняют американские военные в этом районе, нет.США и их союзники по НАТО в последнее время значительно увеличили военную активность в регионе. Как полагают в Минобороны России, Вашингтон пытается создать группировку войск у российских границ, а одна из целей — военное освоение Украины.Америка изучает обстановку на случай силового решения конфликта в Донбассе, полагают в министерстве.
https://ria.ru/20211209/samolet-1763031303.html
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в мире, безопасность, украина, сша, нато, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), донбасс, flightradar24, россия
17:32 11.12.2021 (обновлено: 17:51 11.12.2021)
Американский самолет-разведчик заметили вблизи Донбасса
Самолет-разведчик ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint заметили вблизи Донбасса