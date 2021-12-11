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Самолет, летевший в Краснодар, экстренно вернулся в Шереметьево
Самолет, летевший в Краснодар, экстренно вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 11.12.2021
Самолет, летевший в Краснодар, экстренно вернулся в Шереметьево
Самолет, вылетевший в Краснодар, вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T10:26
2021-12-11T10:26
2021-12-11T13:26
происшествия
шереметьево (аэропорт)
краснодар
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Самолет, вылетевший в Краснодар, вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Boeing 737, летевший рейсом Москва — Краснодар, в 06:30 экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Сработал датчик разгерметизации кабины. Посадка прошла в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на борту было 159 человек, они не пострадали.
краснодар
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происшествия, шереметьево (аэропорт), краснодар
10:26 11.12.2021 (обновлено: 13:26 11.12.2021)
Самолет, летевший в Краснодар, экстренно вернулся в Шереметьево
Самолет, летевший в Краснодар, экстренно вернулся в Шереметьево, посадка прошла штатно