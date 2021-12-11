https://ria.ru/20211211/samolet-1763250352.html

Самолет, летевший в Краснодар, экстренно вернулся в Шереметьево

Самолет, летевший в Краснодар, экстренно вернулся в Шереметьево - РИА Новости, 11.12.2021

Самолет, летевший в Краснодар, экстренно вернулся в Шереметьево

Самолет, вылетевший в Краснодар, вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T10:26

2021-12-11T10:26

2021-12-11T13:26

происшествия

шереметьево (аэропорт)

краснодар

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Самолет, вылетевший в Краснодар, вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Boeing 737, летевший рейсом Москва — Краснодар, в 06:30 экстренно сел в аэропорту Шереметьево. Сработал датчик разгерметизации кабины. Посадка прошла в штатном режиме", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что на борту было 159 человек, они не пострадали.

краснодар

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шереметьево (аэропорт), краснодар