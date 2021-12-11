Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211211/rzhavchina-1763301593.html
Гордость Америки сожрала ржавчина
Новейший американский суперэсминец покрылся ржавчиной и дырами - РИА Новости, 11.12.2021
Гордость Америки сожрала ржавчина
Американский эсминец-невидимка DDG-1000 класса Zumwalt, введенный в эксплуатацию в 2016 году, покрылся ржавчиной и проплешинами. На плачевное состояние корабля... РИА Новости, 11.12.2021
2021-12-11T20:25
2021-12-11T20:47
в мире
безопасность
сша
военно-морские силы сша
панамский канал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763300209_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_8e904312996efc75769ee1502153167e.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский эсминец-невидимка DDG-1000 класса Zumwalt, введенный в эксплуатацию в 2016 году, покрылся ржавчиной и проплешинами. На плачевное состояние корабля обратило внимание издание The Drive.На опубликованных фотографиях видно, что эсминец приобрел желтый оттенок, а некоторые элементы облицовки обесцветились или вовсе отвалились."Суровые условия, в которых проводят испытания, ухудшают внешний вид наших кораблей. Однако служащие флота делают все возможное для борьбы с коррозией", — приводит портал комментарий представителя ВМС США.В статье отмечается, что на эсминец уже потратили девять миллиардов долларов. На момент ввода в эксплуатацию его стоимость составляла 4,4 миллиарда.Эсминец USS Zumwalt не в первый раз привлекает внимание прессы. Так, спустя месяц после вхождения в состав флота корабль сломался при переходе через Панамский канал.Корабли класса Zumwalt создают в США с 2011 года. Первый DDG-1000 спустили на воду в октябре 2013-го, а спустя три года эсминец стал числиться в ВМС. Изначально хотели построить 28 кораблей этого типа, но затем число сократилось до трех. USS Zumwalt считаются новейшими эскадренными миноносцами флота США, они способны нести ракетное вооружение.
https://ria.ru/20210203/korabli-1595637234.html
сша
панамский канал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763300209_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7d4516b603f0b34f9006c63e0ce56e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, безопасность, сша, военно-морские силы сша, панамский канал
20:25 11.12.2021 (обновлено: 20:47 11.12.2021)
 
Новейший американский суперэсминец покрылся ржавчиной и дырами

Новейший эсминец ВМС США класса Zumwalt покрылся ржавчиной после испытаний

CC BY-SA 2.0 / Ryan Stavely / Американский эсминец USS Zumwalt (DDG-1000)
Американский эсминец USS Zumwalt (DDG-1000) - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
CC BY-SA 2.0 / Ryan Stavely /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский эсминец-невидимка DDG-1000 класса Zumwalt, введенный в эксплуатацию в 2016 году, покрылся ржавчиной и проплешинами. На плачевное состояние корабля обратило внимание издание The Drive.
На опубликованных фотографиях видно, что эсминец приобрел желтый оттенок, а некоторые элементы облицовки обесцветились или вовсе отвалились.
"Суровые условия, в которых проводят испытания, ухудшают внешний вид наших кораблей. Однако служащие флота делают все возможное для борьбы с коррозией", — приводит портал комментарий представителя ВМС США.
В статье отмечается, что на эсминец уже потратили девять миллиардов долларов. На момент ввода в эксплуатацию его стоимость составляла 4,4 миллиарда.
Эсминец USS Zumwalt не в первый раз привлекает внимание прессы. Так, спустя месяц после вхождения в состав флота корабль сломался при переходе через Панамский канал.
Корабли класса Zumwalt создают в США с 2011 года. Первый DDG-1000 спустили на воду в октябре 2013-го, а спустя три года эсминец стал числиться в ВМС. Изначально хотели построить 28 кораблей этого типа, но затем число сократилось до трех. USS Zumwalt считаются новейшими эскадренными миноносцами флота США, они способны нести ракетное вооружение.
Корабль ВМС США LCS Coronado во время учений стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Тихом океане. Июль 2016 - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 08:00
"Режут на металлолом": что происходит с военным флотом США
 
В миреБезопасностьСШАВоенно-морские силы СШАПанамский канал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:26"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и России
02:15Инвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржах
02:15Биолог назвал ранние признаки деменции
01:53Полиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчину
01:34Трамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с Путиным
01:31СМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в Петербурге
01:15Эксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем году
00:56В Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" России
00:53Байден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину
00:44Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годы
00:34В Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом году
23:58В Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИ
23:32В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"
23:28Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Кентукки
23:02Львова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностью
23:00В Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиение
22:49Американцы набросились на профессора, оскорбившего Путина
22:38В Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессии
22:36У побережья Индонезии произошло землетрясение
22:25Украинская дочка Сбербанка сменила название
Лента новостейМолния
"Сексуальное рабство": на Украине приготовились к торгу США и РоссииИнвесторам рассказали, стоит ли бояться обвала на биржахБиолог назвал ранние признаки деменцииПолиция в Лондоне застрелила вооруженного мужчинуТрамп заявил о некомпетентности Байдена после саммита с ПутинымСМИ раскрыло подробности смерти мальчика в стоматологии в ПетербургеЭксперт назвал главные риски для курса доллара в следующем годуВ Госдепе заявили о единой позиции G7 по поводу "агрессии" РоссииБайден рассказал, планировали ли США отправлять войска на Украину Путин рассказал о работе частным извозом в 90-е годыВ Госдуме рассказали, какие изменения ждут россиян в новом годуВ Люксембурге проходят акции против ограничений из-за COVID-19, заявили СМИВ Турции зарегистрировали шесть случаев заражения "омикроном"Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате КентуккиЛьвова-Белова поддержала идею создать центры для детей с инвалидностьюВ Госдуме призвали давать пять лет заключения за групповое избиениеАмериканцы набросились на профессора, оскорбившего ПутинаВ Совфеде пообещали защитить Донбасс от агрессииУ побережья Индонезии произошло землетрясениеУкраинская дочка Сбербанка сменила название