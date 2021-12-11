https://ria.ru/20211211/rzhavchina-1763301593.html

Гордость Америки сожрала ржавчина

Новейший американский суперэсминец покрылся ржавчиной и дырами - РИА Новости, 11.12.2021

Гордость Америки сожрала ржавчина

Американский эсминец-невидимка DDG-1000 класса Zumwalt, введенный в эксплуатацию в 2016 году, покрылся ржавчиной и проплешинами. На плачевное состояние корабля... РИА Новости, 11.12.2021

2021-12-11T20:25

2021-12-11T20:25

2021-12-11T20:47

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Американский эсминец-невидимка DDG-1000 класса Zumwalt, введенный в эксплуатацию в 2016 году, покрылся ржавчиной и проплешинами. На плачевное состояние корабля обратило внимание издание The Drive.На опубликованных фотографиях видно, что эсминец приобрел желтый оттенок, а некоторые элементы облицовки обесцветились или вовсе отвалились."Суровые условия, в которых проводят испытания, ухудшают внешний вид наших кораблей. Однако служащие флота делают все возможное для борьбы с коррозией", — приводит портал комментарий представителя ВМС США.В статье отмечается, что на эсминец уже потратили девять миллиардов долларов. На момент ввода в эксплуатацию его стоимость составляла 4,4 миллиарда.Эсминец USS Zumwalt не в первый раз привлекает внимание прессы. Так, спустя месяц после вхождения в состав флота корабль сломался при переходе через Панамский канал.Корабли класса Zumwalt создают в США с 2011 года. Первый DDG-1000 спустили на воду в октябре 2013-го, а спустя три года эсминец стал числиться в ВМС. Изначально хотели построить 28 кораблей этого типа, но затем число сократилось до трех. USS Zumwalt считаются новейшими эскадренными миноносцами флота США, они способны нести ракетное вооружение.

https://ria.ru/20210203/korabli-1595637234.html

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в мире, безопасность, сша, военно-морские силы сша, панамский канал